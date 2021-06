En el marco de la pandemia del coronavirus, el gobierno argentino decidió imponer nuevas restricciones para contener la contagiosa enfermedad y minimizar el límite de ciudadanos en el exterior. Antes podían entrar 2000 personas, pero ahora con las nuevas medidas, solo 600 están permitidas.

Ante el anuncio del gobierno nacional, Yanina Latorre, quien se encuentra de vacaciones en Miami y ya le cancelaron su vuelo de regreso, comenzó una colecta para apoyar a todos los argentinos varados en el exterior y expresó su indignación por no poder volver a su hogar.

“Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas?", manifestó furiosa la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".

"En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”, cerró la contadora desde Miami.

Después de las distintas opiniones en las redes, Úrsula Vargues indignó a todos y apuntó sin filtro contra todos los ciudadanos argentinos varados en Miami: "¿Te fuiste? Pensaste que eras superior. A Argentina no entrás. Andate a donde mier... quieras estar pero a Argentina no entrás. Quedate lavando platos en Miami y no se te ocurra volver. Deseo que no vuelvas al país. Nos estamos sacando una horda de imbéciles".

