Adrián David Martínez, más conocido como "El Dipy", encabezó una campaña solidaria para ayudar al dueño de un taller mecánico al que le desvalijaron el local en la provincia de Córdoba.

El hombre relató muy angustiado en diálogo con Cadena 3 que se llevaron todas las herramientas que había logrado comprar con los ahorros recolectados a lo largo de su vida.

"Entré (el martes) a las 8 y 30 como todos los días y me encontré con todo dado vuelta, tirado en el piso. Estaba todo desvalijado, me habían robado todo. Todas las herramientas de mano y manuales que uso para trabajar, obvio no me iban a sacar un elevador", contó Damián Omar Chaguri.

Y agregó: "Desde los 15 años que estoy con los fierros trabajando al lado de mi papá, me llevaba al taller a verlo, siempre supe que es lo que me gustaba, quería y soñaba".

El cantante de cumbia se conmovió con esta historia y se puso al hombro una campaña de donación para ayudarlo.

"Esto no lo puedo permitir... No se quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo", expresó el músico en Twitter.

Y luego arengó a sus seguidores a colaborar como lo hizo él: "Acabo de hablar con él. La gente de Lusqtoff Argentina dona 100 mil pesos en productos para su taller. Ayudémoslo. Quiere trabajar. Yo ya doné!!! DALEEEEEEE Nombre y Apellido: DAMIAN OMAR CHAGURI CUIT/CUIL: 20361405227 Nro CBU: 0200931911000003080980 Alias: NIEBLA.ANGULO.TAREA".