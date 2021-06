Pampita le frenó el carro a Ximena Capristo tras acusarla de tirarle onda a Gustavo Conti

"No tocaría ni con un palo a un hombre comprometido", fue la picante respuesta de Pampita a Ximena Capristo luego de acusarla de tirarle onda a su marido, Gustavo Conti.

La conductora de "Pampita Online" le frenó el carro a la actriz quien recordó un viejo episodio en el que creyó que estaba intentando seducir a su pareja. Pese a que pasaron algunos años de aquel cruce, la mediática lo recordó este fin de semana y la conductora no se quedó callada.

Como invitada a "PH, Podemos Hablar", Ximena rememoró la vez que el ex "Gran Hermano" estuvo como invitado al ciclo de la presentadora y aseguró: "En ese momento ella no estaba embarazada, lo invita al programa y Pampita le hace un mano a mano, le decía ‘levantame a mí’. Si se las puso la producción, cada conductor sabe… Me pareció fuerte ese ida y vuelta. Fue fuerte".

Pero al conocer que la polémica había vuelto a reflotar, la esposa de Roberto García Moritán compartió un fuerte descargo contra la artista para aclarar cualquier malentendido. "Este tema... la verdad ya lo aclaré miles de veces. Fue hace un montón de tiempo y no es que 'caducó' sino que nunca pasó. Pero si quedaba alguna duda, lo vuelvo a decir. Jamás tocaría ni con un palo a un hombre comprometido. Ni a su marido ni a nadie", dijo firme en "Pampita Online".

Y continuó: "Repito Ximena, eso no sucedió. Tu marido es tuyo y cualquier cosa que puedas haber pensado, no fue así, nunca hubo intención de nada. Lo aclaro por si lo quiere volver a decir dentro de uno o dos años... para que no queden dudas".