Cinthia Fernández sobre la cena de Luciana Salazar y Martín Baclini: "Es todo una movida por Redrado"

Cinthia Fernández habló este lunes en "LAM" luego de las imágenes que difundió PrimiciasYa.com de Martín Baclini cenando junto a Luciana Salazar en la Costanera el sábado por la noche.

"Quiero hablar más calma de esta chica, porque siempre me altera. Después me dicen tóxica", comenzó diciendo Cinthia. Incluso, la panelista antes de referirse a las fotos que salieron, se sinceró y sostuvo: "Yo no la fumo porque me la hizo parir durante mi relación. No la voy a bancar porque mezclo lo personal con mi trabajo".

Sin embargo, luego de que aparecieran las fotos de Baclini y Luciana Salazar, Cinthia Fernández reconoció que habló con el empresario por lo que sucedió, y que él mismo quiso aclarar que nada tiene que ver con algo más que una amistad.

"Me pareció raro, a mí me da de verdad lastima. Yo no sé si Martín es inocente o es bobo. Yo quiero creer que es inocente", señaló Cinthia.

"Hablé con Martín y me aclaró yo no quiero que quedes en el medio de nada. No sé para qué porque no tiene por qué hacerlo. Es libre y puede hacer lo que quiera", agregó.

"Me llamó después de que salieron las fotos. Porque la señorita es obvio que las entregó ella. Llamó a Lussich, que la pasó a buscar, y es mentira. Porque ella es mitómana, miente y que se yo", continuó diciendo Cinthia.

"Es todo una movida porque Redrado siempre lo tuvo acá a Martín. Cuando ellos tuvieron la crisis en 2015, él pensó que se acostaba con Martín", cerró.