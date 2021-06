En Frontera secuestraron un carro con maíz

FRONTERA: SECUESTRO DE CARRO CON MAÍZ

En la madrugada del día de la fecha, efectivos policiales que se

encontraban realizando patrullaje preventivo ordenado por la

Superioridad, al hacer paso por calle 94 y Av. Sastre divisaron una

camioneta Amarok, transportando un carro. Al intentar identificarlo,

el conductor intimidó al personal actuante, y se dio a la fuga a gran

velocidad hacia la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

Se procedió al formal secuestro del carro que contenía en su interior

maíz. Todo fue trasladado a sede policial a los fines pertinentes.

Labor realizada por personal de la Comisaría No 6 de Frontera. –

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En la víspera ocurrió un accidente de tránsito en el cruce de calles

D. Silva y España de la ciudad de Rafaela. Fueron partícipes una

motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. guiada por una joven de 19 años

quien iba acompañada por otra joven de 22 años y un automóvil

Peugeot Partner conducido por una mujer de 33 años. A raíz del

suceso la conductora del vehículo de menor porte resultó con

lesiones leves. Acudieron al lugar del hecho personal del servicio

de emergencias 107 y de la Comisaría No 13.-

En la mañana de ayer, colisionaron una motocicleta Corven Triax

200 al mando de un joven de 26 años quien iba acompañado por

una joven de 23 años y una camioneta Ecosport conducida por un

hombre de 66 años. El accidente tuvo lugar en intersección de calles

J. Newbery y Acuña de la ciudad de Rafaela. Como consecuencia

del mismo quien conducía el motovehículo resultó con lesiones

leves. Asistieron al lugar del hecho servicio de emergencias 107 y

de la Comisaría No 1 de Rafaela. –

En la tarde de ayer, en calle San Juan Sur esquina con Güemes

Este de la localidad de Humberto Primo, una joven de 19 años que

circulaba en una motocicleta Honda Wave resultó con lesiones leves

tras colisionar con un can. Se hizo presente personal de la

Comisaría No 7 de Humberto Primo. -

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día jueves y madrugada del viernes en función

de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia de

COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor

mencionada produjo, la confección de 14 actas de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela, 08 en Frontera y 01

en Bella Italia.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales