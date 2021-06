Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito y Pampita salió al cruce

Este miércoles, se vivió un nuevo duelo de eliminación en La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). Durante la devolución que le hizo Ángel de Brito a Charlotte Caniggia tras su performance, la mediática tuvo un fuerte exabrupto.

“Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando”, cuestionó De Brito. A lo que Charlotte retrucó: “Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la con… de tu madre. No, lo digo jodiendo. Fue en chiste”.

Pampita salió al cruce con la hermana de Alex Caniggia y le dijo: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante le diga la palabrota que dijiste. No es chiste”.

Lejos de quedarse callada, Charlotte le respondió: “Quizás vos no tenés ninguna empatía. La

s hormonas se ven que te están explotando. No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible”.

Finalmente, Caniggia quedó eliminada ante Débora Plager en la votación telefónica.