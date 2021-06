¿Quién es José Navarro, el novio de Gastón Dalmau?

Minutos antes de que se conociera la decisión de que Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa son los nuevos finalistas de "MasterChef Celebrity 2", el actor sorprendió a todos los televidentes al hablar sobre su presente amoroso.

“Mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles, le mando un beso”, expresó el participante del reality gastronómico a Santiago del Moro cuando le preguntó sobre las personas que lo ayudaron durante toda la competencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Navarro (@josenavarrolalala)

Después de que el ex "Casi Ángeles" contara algunos detalles de su pareja ante las cámaras, el nombre de José Navarro comenzó a viralizarse en las redes como el supuesto novio de Dalmau.

Navarro es un joven español que vive en Los Ángeles, maneja las redes sociales de la cadena de cines IMAX y como detalló en sus redes "ama las historias poderosas y las excelentes comidas".

A pesar de que no compartieron imágenes juntos en sus redes sociales, los dos jóvenes son dueños de su perro, Roger, y suelen publicar fotografías junto al can en sus respectivas cuentas. Además, Dalmau no duda en ponerle "me gusta" y comentarle los posteos a su pareja.