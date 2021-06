El terrible mensaje de Maxi López para Wanda Nara en el Día del Padre: "Aunque no me dejes verlos hace 10 meses"

El domingo 20 de junio se celebró el Día del Padre en casi todo el mundo. Desde la mañana las redes se inundaron con emotivos saludos y muchas fotos. Si bien la mayoría le dedicó tiernas palabras a sus padres o hijos, hubo un mensaje que llamó mucho la atención.

Maxi López, ex de Wanda Nara y padre de Valentino, Constantino y Benedicto, aprovechó el día para tirarle un terrible pase de factura a la empresaria actualmente casada con Mauro Icardi.

El futbolista subió a sus historias de Instagram una foto en París junto a sus tres hijos y escribió: "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Por su parte, Wanda pasó el domingo junto a todos sus hijos festejando el cumpleaños de su suegra, la madre de Mauro Icardi. Luego le dedicó un posteo a su hijo mayor, Valentino, y escribió: "Existe un librito sobre los pre adolescentes �� #rebeldeway. Cuando dejan de ser niños a tener su propio carácter y personalidad. Cuando hacen todo lo contrario a lo que decís vos ����pero que son tus bebes de todos modos para siempre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)