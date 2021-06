Brian Buley, indignado por la incorporación de Dalma Maradona en "El Marginal": "No es justo"

El salto a la fama de Brian Buley fue gracias a su participación en " El Marginal" donde interpretó a Pedro, uno de los personajes más entrañables de la ficción. Ante el inminente estreno de nuevas temporadas de la ficción, manifestó su indignación por la incorporación de Dalma Maradona.

Pese al éxito de su papel, Buley no fue convocado para las temporadas cuatro y cinco que están en pleno proceso de rodaje. Sin embargo el elenco sumó la participación de la hija de Diego Maradona en lo que será su vuelta a la televisión.

Enterado de la noticia, el actor cuestionó la decisión de la producción. "No tengo nada en contra de Dalma Maradona pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por la pandemia", comenzó en un audio transmitido por Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Y apuntó contra la serie creada por Sebastián Ortega y Pablo Cullel: "No es justo que esté en ' El Marginal'. Obvio, que por la muerte de su papá estoy de acuerdo con eso... para olvidarse un poco del sufrimiento. Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo".