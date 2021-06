"Estamos transitando la peor etapa de la pandemia, la realidad hospitalaria hoy asusta y alarma"

En diálogo con RADIO RAFAELA, el Doctor Martín Racca mencionó la delicada situación de la pandemia actualmente en el hospital. ¨Estamos transitando la peor etapa de la pandemia, esta pandemia nos expone semana tras semana a algo peor. La realidad hospitalaria hoy asusta y alarma. El equipo sanitario está muy complicado con su trabajo, pero nos levantamos todos los días con ganas y esfuerzo para brindar lo mejor que tenemos. La predisposición del equipo sanitario es digna de destacar como siempre¨. Sin embargo, quiso resaltar que tratan de dar un mensaje positivo, focalizado en la cantidad de vacunados y no de contagiados y muertos:



Las cuestiones puntuales de números, muertos y demás… ya cambió el paradigma. Queremos dar noticias de que estamos vacunando a un montón de rafaelinos por día, que llegaron suficientes vacunas como para vacunar aproximadamente 9 hs por día. Hay que concentrarse en este mensaje esperanzador



Por otro lado, detalló el porqué de la violencia de esta segunda ola, y cómo funciona la vacunación en el cuerpo: ¨Es una lucha biológica. Hay un ser vivo que es un virus que cada vez se capacita más, se perfecciona y daña más. Ha cambiado y mutado y cada vez es más letal, y por otro lado el humano, el huésped bajó la guardia y ahí el virus encuentra las condiciones de dañar más. Queremos aclarar que la vacuna lo que hace es evitar la enfermedad grave, la internación y la muerte por el coronavirus. Y no lo hace en un 100%.

Las poblaciones que más se contagian son los jóvenes, que son los que mayor cantidad hay y mayor movilización social tiene. El promedio de contagios es de 34 años. Y por otro lado empezamos a vacunar a las poblaciones de adultos mayores. Y como estos de a poco están fuera de peligro y el virus se perfecciona, buscará atacar a la población que no esté vacunada.¨

El Profesional además brindó información sobre los nuevos síntomas:

¨Si, se agregó a la lista de síntomas sospechosos. Es para alertar al equipo sanitario que puede ser coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. No minimicemos los síntomas, como gripe o alergia. Todo lo que podés tener todos los años hoy probablemente sea coronavirus así que lo primero que tenés que hacer cuando tenés algo raro es aislarte e hisoparte. Hay que aumentar la alerta entre síntomas y signos, que es una de las cosas que se modificó del nuevo protocolo. Otra cosa que cambió fue el nexo clínico epidemiológico. Ahora se retoma eso que se dejó de usar después de que haya tantos casos. Si en una familia uno da positivo, se considera a su grupo familiar positivo (los que viven con el) por nexo estrecho, sin hisopar. Esto no solo que agiliza el hecho de no tener que hisopar a toda la familia, sino que también permite poder hisopar a los contactos estrechos que son asintomáticos.¨

Fuente: RadioRafaela