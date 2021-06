“Fue difícil porque el rival pensó en defenderse” afirmó Russo luego de la derrota de Boca ante Racing

Al igual que en la ronda anterior ante River, Boca definió la serie en los penales pero esta vez su suerte fue distinta en esa instancia: Racing fue el que prevaleció y selló el boleto a la final de la Copa de la Liga Profesional. A punto de subirse al micro rumbo a la concentración en San Juan, Miguel Ángel Russo habló con los medios y transmitió sus sensaciones.

“Este tipo de partidos son muy parejos. No me puedo quejar de nada. Fue difícil porque el rival pensó en defenderse, utilizó su juego y lo llevó a cabo”, sentenció el entrenador xeneize, remarcando el poco juego ofensivo que aplicó el cuadro de Avellaneda en el estadio San Juan del Bicentenario. Las declaraciones fueron hechas en sintonía con las de Agustín Rossi, quien dijo que “nosotros propusieron una cosa y ellos otra. Se metieron todo el partido atrás, nos costó entrar y no pudimos aprovechar las dos o tres situaciones que tuvimos”.

Más tarde, Miguel ahondó: “La mayoría de los partidos en los cuartos y semis fueron todos con pocos goles y se definieron en penales. Esto tiene que ver con que es el final de temporada y un montón de sitauciones”. Y añadió: “Boca es el que más ha jugado, nuestros jugadores son los que más esfuerzo hicieron por la cantidad de partidos. Tengo que hablar de Boca, nada más”.

El Boca de Russo no sobrevivió a otra tanda de penales en la Copa de la Liga (Foto Baires)

Al ser consultado por la no inclusión de Julio Buffarini, al menos para los minutos finales ya que había sido partícipe de las últimas definiciones desde los 12 pasos, el DT boquense fue directo: “No me fijo en eso”.

¿Para qué está Boca ahora? “Para descansar y reiniciar todo de nuevo porque lo que viene es una competencia muy difícil. La mayoría de los equipos que pasaron en Copa Libertadores son fuertes. No va a ser fácil”, declaró Miguel. Mañana desde las 13 se sortearán los cruces de octavos de final del certamen continental y los posibles adversarios de Boca son Atlético Mineiro, Palmeiras, Barcelona de Ecuador, Flamengo, Argentinos Juniors, Fluminense, Inter de Porto Alegre y su reciente verdugo Racing.

Habiendo terminado la competencia oficial, Russo valoró: “El balance es bueno porque pasó la etapa de la Copa (Libertadores) que era llegar a octavos y pelear el torneo hasta el final”. Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, ya piensa en refuerzos. El técnico azul y oro optó por el hermetismo: “De eso hablaremos después”.

Fuente: Infobae