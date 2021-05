Desde Juntos por el Cambio mostraron repudio ante la interpretación inclusiva del Himno Nacional

El último martes, 25 de mayo, para el acto oficial de Gobernación por la Revolución de Mayo, la cantautora rosarina Evelina Sanzo presentó una versión inclusiva del Himno Nacional Argentino, acompañada por el pianista Pablo Juárez. El video de la canción patria se grabó en el Galpón 16 bajo la dirección del cineasta Héctor Nene Molina.

La emotiva versión registrada con el río Paraná de espaldas refuerza la impronta revolucionaria del Himno con un cambio atipatriacal y feminista en la letra. Sobre el cierre de la primera estrofa, la frase “y los libres del mundo responden” se repite con la mención de “y las libres del mundo responden ¡Al gran Pueblo Argentino salud!”. Y en la segunda estrofa, la "coronación" cierra con “o juremos con gloria vivir”.

La interpretación humanitaria e inclusiva despertó una variedad de críticas y sorpresivamente, llegó a ser una temática en la agenda parlamentaria, cuando Juntos por el Cambio, expresó su “enérgico repudio” a los cambios efectuados al Himno Nacional. “Mínimamente, esperamos que el Gobierno pida disculpas por haberse querido apropiar nuevamente de un símbolo patrio, avalando la modificación de dos de estrofas del Himno”, afirmó el diputado Federido Angelini en un comunicado de prensa.

El legislador indicó que acompañará el Proyecto de Declaración presentado por su par de Buenos Aires, Hernán Berisso, para expresar el “enérgico repudio” al cambio en la letra del Himno Nacional, efectuado en un acto oficial, encabezado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en el marco del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Luego. recordó que el año pasado, en ocasión de otro acto oficial por el Día de la Bandera, el actor que interpretó a Manuel Belgrano “utilizó el término ´todes´ en su discurso, con el propio gobernador al lado”.

“Sería bueno que estas actitudes, propias del Kirchnerismo o líderes populistas que no dudan en cometer atropellos institucionales, no se copien en Santa Fe; los símbolos patrios no están sujetos a cambios, quites o agregados de acuerdo al gusto de cada gobierno o intérprete”, consideró el legislador santafesino.

Por su parte, en su iniciativa, Berisso sostuvo que “resulta repudiable este accionar” e indicó que, “tal como lo expresa el Artículo 222 del Código Penal, ultrajar el Himno Nacional Argentino puede ser considerado delito contra la paz y la seguridad de la Nación, y sinceramente creemos que esto no es vinculante con la libertad o no de expresión, sino, sin lugar a dudas, con hacer respetar nuestra historia”

