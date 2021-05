Admirable gesto: En San Francisco la promoción 2020 donó el dinero del alquiler del salón que no pudieron dar uso a Bomberos voluntarios

Bomberos Voluntarios publicó en sus redes sociales un agradecimiento para con el grupo de padres de la promoción 2020 de Naturales y Sociales del Colegio FASTA Inmaculada Concepción que optaron por no pedir la devolución del dinero del alquiler del salón que no utilizaron por no poder llevar adelante su fiesta de egresados debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, y lo donaron a la entidad.



"Nuestros sinceros agradecimientos a la promo 2020 del colegio FASTA Inmaculada Concepción y al grupo de padres que representa al curso de Naturales y Sociales por la generosidad de donar el alquiler del salón planta baja respectivo a las recepciones que no pudieron realizarse el año pasado. Gestos como estos hace que nuestra institución pueda continuar adelante pese a las adversidades", escribieron.