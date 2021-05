La pregunta del millón: ¿Viviana Canosa sale con El Dipy?

El Dipy siempre está en boca de todos. Cada vez que dice algo en los medios o utiliza las redes sociales para expresarse genera una repercusión mediática tremenda. En las últimas horas recurrió a Twitter para enviarle un mensaje a su ex Mariana Diarco por el rumor de romance que mantendría con Gastón Pauls, pero la respuesta de su ex disparó otro tema de alto voltaje. Es que Mariana mencionó que el cantante tendría un romance con una "cincuentona famosa".

Todo se inició cuando El Dipy apuntó contra el actor en Twitter. "No soy de romper las b... con esto Mariana, pero, ¿en serio? con ese adicto en recuperación (ponele) ¿cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una montaña rusa. Lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no".

La ahora periodista y el actor entablaron una cercana relación luego de compartir pantalla en Crónica. Pero más allá de eso Diarco se defendió con un controvertido mensaje. "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo.

Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas". Pero además levantó la apuesta y deslizó que el Dipy estaría en una relación encubierta.

"Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso", disparó intrigante dando a entender que su ex está en pareja con una conductora de televisión.

A partir de eso, la atención sobre el supuesto romance entre Diarco y Pauls se diluyó y la intriga se focalizó sobre quién sería la supuesta pareja del cantante. Los usuarios no tardaron en responder el comentario de la periodista y varios sugirieron que se trataría de Viviana Canosa.

"Viviana Canosa, vos que lo admirás, ¿sabés algo?", "¿la Vivi cambió a (Sergio) Berni por El Dipy?", fueron algunos de los comentarios. Lo cierto es que frente a las cámaras, el músico y la conductora demostraron tener una muy buena química ya que él fue invitado varias veces a su programa y tienen ideologías parecidas.