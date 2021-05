Adriana Cantero, ministra de Educación aclaró que: "nadie prohibió a los docentes vincularse con los alumnos"

La ministra Cantero aclaró que la virtualidad no está prohibida la semana que viene



📌 “La medida no dice suspender las clases virtuales; la medida dice suspender la actividad educativa en una contribución que hace el sistema educativo provincial a disminuir drásticamente la movilidad de personas en un tiempo tan álgido como el que nos toca vivir”.

📌 “No estamos prohibiendo el dictado de clases. De hecho, el Ministerio de Educación incentiva a los docentes que tengan conectividad para que participen activamente con los alumnos durante estos tres días en la actualización de las tareas, por ejemplo. Esto es algo que hemos charlado con los gremios docentes y con la educación privada”.

📌 “Si las actividades a distancia implican desplazamiento de personas como que los maestros tengan que ir a las escuelas a buscar las computadoras y que los chicos tengan que desplazarse a buscar materiales, esas actividades se suspenden porque no hay que hacer desplazamientos”.

📌 “No se suspende el vínculo del maestro con sus alumnos en la distancia; cada maestro sabe de qué manera lo hace, conociendo el contexto”.

📌 “No hablamos de sustituir la presencialidad por la virtualidad, porque la virtualidad solo es posible en un grupo menor de nuestros alumnos”.

📌 “Los docentes van a trabajar en su casa con una guía que le vamos a hacer llegar en estos tres días”.

📌 “No se puede traducir que todo trabajo que no requiera presencialidad es virtual. No es así para los chicos que viven en el monte, en zonas rurales, para los chicos de barriadas populares que no tienen acceso a conectividad. Pensamos en un criterio de universalidad”.

📌 “Esta idea de asumir el formato de virtualidad es imposible en Santa Fe; hace más de un año que esperamos la aprobación de la Ley de Conectividad para empezar con el tendido de fibra óptica a cada rincón de la provincia, para cumplir con la conectividad como un derecho y justicia social”.

📌 “Los que nos reclaman a nosotros por una enseñanza virtual y por usar recursos más modernos tienen en sus manos el tratamiento de la Ley de Conectividad, que les permitiría asegurar a todos los santafesinos ese derecho y no la están tratando. Esto no solo beneficia a la educación, sino también a la vida cotidiana de personas que no tienen acceso a la conectividad”.