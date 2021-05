Vidal no descarta una candidatura presidencial y se tensiona la interna de la oposición

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no descartó una candidatura presidencial para 2023, y dijo que después de trabajar "ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia" tiene "alguna experiencia para aportar".

La proyección de Vidal como postulante a la presidencia para el 2023 por Juntos por el Cambio surgió de su propia voz, cuando al ser consultada respecto a si prefería al expresidente Mauricio Macri o el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial en 2023, la referente soltó: "¿Y Vidal?".

Enseguida bajó el tono de su declaración al aclarar: "Me gustaría algún día, pero no tengo desesperación por ningún cargo", aunque volvió a la carga al señalar que "después de ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia, tengo alguna experiencia para aportar".

Más a corto plazo, Vidal se negó a definir si este año será candidata en las elecciones legislativas y argumentó que el proceso electoral acaba de posponerse para septiembre debido a la segunda ola de la pandemia por coronavirus.

De todos modos, dejó claro que sea candidata o no, va a "hacer campaña" por su espacio político, Juntos por el Cambio.

En otro tramo de la entrevista, dijo que tiene "un dilema" respecto a la vacunación, y no juzga a quién lo hace en el exterior.

En ese marco, relató que tiene previsto un viaje al exterior en junio y que evalúa la posibilidad de vacunarse allí contra el Covid-19 debido a que por su edad (47 años) todavía no le llegaría el turno en el país.

"Yo tengo que viajar por trabajo en el mes de junio. Tengo un dilema, y no se bien qué hacer", reveló sobre la posibilidad de vacunarse en el exterior o esperar en el país.

Sin embargo, se diferenció de Macri, criticado por inocularse en un viaje a Miami semanas atrás al afirmar que "no está mal que alguien vaya al exterior por trabajo y se vacune, porque no le está sacando la vacuna a ningún argentino, pero la política ha creado tanto descrédito (en el tema vacunas) que hay que sobreactuar la ejemplaridad para que la gente vuelva a creer".

Y concluyó: "Es probable que no me vacune (en el exterior), pero no creo que esté mal, y no juzgaría a otro", en clara referencia al exmandatario.

Vidal también relató que ella le sugiere a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también miembro de su espacio político, que "se tiene que vacunar", ya que le correspondería por su edad.

Días antes, Carrió recibió a Vidal en su quinta de Exaltación de la Cruz, junto a Horacio Larreta y Diego Santilli.

Carrió argumenta que no se inmuniza porque desaprueba los métodos del Gobierno de Vladimir Putin en Rusia, que es donde se fabrica una de las vacunas que se aplica en Argentina, la Sputnik V.

"Estuve con ella la semana pasada y soy de las que le dice que se tiene que vacunar, de hecho acordamos que se va a inscribir, un poco a regañadientes", explicó Vidal y agregó que además lo tiene que hacer "más que nada por la campaña" que va a comenzar este año de cara a las legislativas.

Fuente: Telam