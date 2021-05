Exclusivo: qué dice el documento de Conmebol que le prohíbe a River incorporar un arquero

La entidad que regula el fútbol en América del Sur le comunicó este martes al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, que el plantel profesional de su club no podrá incorporar jugadores en reemplazo de los futbolistas que fueron diagnosticados con COVID-19 y que quedaron imposibilitados de disputar el próximo partido que el conjunto argentino deberá disputar con Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Monumental este miércoles a las 21, por “resultar improcedente” teniendo en cuenta los reglamentos que rigen a la institución rectora del fútbol sudamericano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le envió una carta al presidente de la institución rioplatense en la cual le negó su pedido excepcional para reemplazar al menos a los guardametas del equipo dirigido por Marcelo Gallardo que disputa los tramos finales de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la epístola llegada a la sede de River se le recuerda al club que tuvo la oportunidad de incorporar “en la lista de buena fe hasta 50 jugadores, de acuerdo a lo estipulado” en el reglamento que se dispuso en 2020 por la pandemia de coronavirus.

Entre los argumentos principales, planteados de manera formal en la respuesta que llegó al club minutos antes de las 15:30 y a la que accedió en exclusiva Infobae, se destaca principalmente que el ente rector del fútbol sudamericano no considera al COVID-19 una lesión grave.

De acuerdo a Conmebol de haberse seguido esta recomendación, el team argentino no estaría atravesando la necesidad de recurrir a una excepción en el reglamento sudamericano, al que la entidad presidida por Alejandro Domínguez no accedió. “Aquellos equipos que inscriban una cantidad menor a los 50 jugadores permitidos no podrán completar su lista posteriormente, manteniéndose fija y definitiva la cantidad de jugadores registrada”, dice la carta, según pudo confirmar Infobae de fuentes paraguayas.

En la misiva enviada a D’Onofrio, Conmebol le comunica que “River tuvo esa posibilidad” pero sin embargo decidió “inscribir 32 jugadores en su lista inicial”. La respuesta a River Plate por su “Solicitud de Sustitución de Arqueros” lleva la firma de Frederico Nantes, Director de Competiciones de Clubes de aquella institución. Ese es el motivo principal -o al menos el primero que se enumera en los argumentos de la institución sudeamericana- para impedir la inclusión de un quinto portero en la lista de buena fe del club argentino.

En otro documento da cuenta de la opinión de la junta médica de Conmebol que le acercó a Nantes. “La solicitud de sustitución planteada por River Plate no guarda relación con una lesión de los jugadores German Lux y Franco Petroli, sino que se debe a que los jugadores se encuentran con COVID-19, conforme a los documentos que se acompañaron su solicitud”.

De esta forma, los médicos de la entidad sudamericana no consideran al COVID-19 como una “enfermedad o lesión grave”. El apartado médico lleva la firma de Orlando Pangrazio, presidente de la Comisión Médica.

“El artículo citado ha sido regulado con el propósito de evitar este tipo de situaciones afecten deportivamente la participación de los clubes en nuestras competiciones”, señalaron desde Conmebol y justifican la decisión en que por medio de ese mismo artículo los clubes participantes podrían contar con más futbolistas para afrontar estas eventualidades.

En la carta que llegó a manos de D’Onofrio también se señala que “el partido se llevará a cabo independientemente del número de jugadores (incluyendo arqueros) que tengan test positivo y que deban ser aislados”. También le recuerda que de no presentarse se verán obligados a quitarles los puntos, perder por 3 a 0 conforme lo establece el Código Disciplinario sudamericano.

La comunicación

Finalmente, el ente le informó al Millonario por correo electrónico (ingresó a la cuenta del club a las 15.28) que decidió no darle el visto bueno al requerimiento que había elevado la dirigencia durante el lunes por la noche. La Comisión Directiva no se sorprendió porque las relaciones con el ente que regula el fútbol sudamericano desde hace rato están en crisis. Frente a este contexto, Marcelo Gallardo deberá apelar a uno de los diez futbolistas de campo que le quedan habilitados para este torneo y utilizarlo en la posición del arquero en el duelo de este miércoles desde las 21.00 ante Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Monumental.

A priori, las opciones para ir debajo de los tres palos serían Milton Casco, Jonatan Maidana, Tomás Lecanda y Jorge Carrascal.

Mientras River se prepara para resolver cómo hará para disputar este encuentro contra Independiente Santa Fe, las miradas estarán puestas también en lo que pueda ocurrir el próximo martes 25 de mayo contra Fluminense de Brasil en el Monumental en el último duelo de la fase de grupos. El combinado de Núñez, por ahora, está segundo con seis puntos, a dos del líder Fluminense. Junior de Barranquilla cuenta con tres unidades y Santa Fe, con dos.

Fuente: Infobae