"Estamos democratizando el acceso al crédito con perspectiva de género" señaló Mirabella

Tras la ceremonia, Mirabella señaló que "es muy bueno que hoy podamos estar democratizando el acceso al crédito con perspectiva de género" y remarcó que "en la coyuntura que estamos atravesando ha sido una preocupación sostener la actividad económica y el empleo". "Se prorrogaron impuestos, se congelaron tarifas por un año, recibieron asistencia al trabajo y a la producción más de 27 empresas de la Provincia de Santa Fe beneficiando 240 mil trabajadores", destacó.



En ese sentido, expresó que "el acceso al crédito es la palanca fundamental para poder apuntalar la actividad, la generación de empleo y el sostenimiento del empleo". Por ello, sostuvo que "el Gobierno de la Provincia seguramente va a ampliar este cupo poniendo a disposición otro fondo con perspectiva de género". "De hecho el gobernador firmó con el Banco Nación hace unas semanas atrás la posibilidad de tener el financiamiento de más de 26 mil millones de pesos para todo el sistema productivo santafesino", sumó.



Asimismo, Mirabella resaltó que "este es un momento muy complicado y complejo y deberíamos estar todos juntos tirando del mismo carro", no obstante lamentó que "algunos dirigentes están queriendo aprovechar esta coyuntura para sacar algún rédito".



"Me parece que estamos en una situación donde no se saca rédito, donde hay que estar codo a codo tratando de cuidar las vidas, cuidar el trabajo, cuidar la economía, cuidar a los chicos, me parece que esto es lo clave", completó.





En tanto, la Secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, sostuvo que la línea de créditos con perspectiva de género es "un logro muy importante" ya que "una de las grandes problemáticas de las mujeres para el logro de su autonomía económica es el acceso a los créditos, lo que nosotros llamamos inclusión financiera".



"Así que hoy vemos como mayoritariamente están accediendo mujeres para emprendimientos de diversos tipos. Emprendimientos gastronómicos, emprendimientos de artesanía, producción audiovisual, es muy diverso. Y la verdad que es una línea y un compromiso fuerte del Gobierno para seguir avanzando en este tipo de herramientas", resaltó.







Las líneas de crédito que se entregaron este lunes son canalizadas a través de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (ADER) con el financiamiento del Gobierno de Santa Fe. En ese sentido, la primera de ellas apunta a la inclusión financiera con perspectiva de género y está dirigida a emprendimientos productivos, actividades comerciales o industriales, liderados o integrados en su mayoría por mujeres y disidencias. A su vez, la segunda línea está destinada a empresas de actividades comerciales, industriales y de servicios afectadas por las medidas establecidas en el marco de la emergencia sanitaria COVID.

Fuente: Prensa Mirabella