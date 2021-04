"Si no ayudamos al comercio local, nos hundimos todos" afirmó Leonardo Viotti

“El recrudecimiento de las medidas restrictivas para frenar el avance de los casos de covid, en

medio de la nueva ola, deja una vez más la economía de los pequeños comerciantes al borde del

colapso y esto es algo que nos debe preocupar, pero más que nada, ocupar. Porque es evidente

que el sector ya no soporta una cachetada más” manifestó el concejal Viotti que desde el día en

que se anunciaron las nuevas medidas está trabajando en el proyecto que presentará junto a su

bloque para que el Estado local y provincial asista a pequeños comercios y emprendedores de los

rubros que hoy tienen cerradas sus puertas nuevamente.

“Lo que buscamos es aportar mecanismos y herramientas que sirvan de ayuda para los

trabajadores que son quienes mueven la rueda de la economía en la ciudad, si se habla todo el

tiempo de ser un Estado presente, hay que realmente serlo, para que no quede solo en un

slogan”.

Además, el concejal remarcó que es mucho el esfuerzo que se le está pidiendo a los trabajadores

independientes de los cuales a su vez dependen muchas familias que trabajan junto a ellos.

“Los comerciantes ya han hecho de todo para reinventarse en medio de la pandemia y poder

seguir subsistiendo frente a la enorme crisis económica que vivimos. Es evidente que, si no

ayudamos al comercio local, nos hundimos todos”.

Si bien el vínculo afectivo con los clientes ayudó a muchos dueños de negocios chicos y

emprendimientos en los últimos meses. Sus dueños tuvieron que adaptarse, sumar servicios como

la venta por redes sociales o WhatsApp y el envío a domicilio para la entrega de mercadería.

También es sabido que, muchos otros, no han encontrado salida alguna porque su actividad sufrió

un parate total, como el rubro de eventos, canchas de fútbol 5, campeonatos de fútbol amateurs,

entre otros, que cuando comenzaban a reactivarse vuelven a verse golpeados por una vuelta atrás

en las medidas.

“En este contexto, es hora de que estemos todos juntos, buscando alternativas para asistir a los

más castigados en la emergencia sanitaria que venimos atravesando desde hace más de un año.

Sabemos que, los pequeños comerciantes, son los que más sufren en la cuarentena y que

debemos aportar desde nuestro lugar, políticas que los auxilien y contengan en estos tiempos tan

difíciles” cerró el concejal del bloque de Cambiemos, Leonardo Viotti, quien se encuentra

trabajando junto a los concejales Alejandra Sagardoy, Germán Bottero y Miguel Destéfanis en una

propuesta para contener económicamente a los comercios rafaelinos que sufren las consecuencias

de las recientes restricciones adoptadas a nivel local y provincial.

El proyecto incluirá pedidos, tanto para la Intendencia como para el Gobernador de la provincia,

en cuanto a que se generen nuevas herramientas de apoyo económico, concretas y rápidas,

destinadas a los rubros comerciales más afectados.

Fuente: Prensa Leonardo Viotti