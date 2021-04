En la Región III de Educación sólo aislaron el 3.36% de las burbujas

Fueron 138 sobre 4100. Así lo indicó el delegado, Gerardo Cardoni, quien señaló que “vienen funcionando de buena manera”. “El aislamiento implica una prevención, no indica caso positivo”, aclaró. Y justificó la plenaria presencial de la ex”Comercio”.

“En este mes de clase, las burbujas vienen funcionando de buena manera, como se pensaba, de forma preventiva. ¿Por qué decimos que es bueno? Porque son flexibles, porque pueden cerrarse o abrirse, según la situación. Es el Ministerio de Salud quien determina eso”, indicó.

“Revisando la cantidad de estudiantes y de burbujas y las que tuvieron que aislarse desde el inicio de la presencialidad hasta el 16 de abril, es muy bajo el porcentaje. Estamos hablando en la Región III de 4100 burbujas y a lo largo de este mes, se aislaron 138″, dijo, en declaraciones a Somos Rafaela.

“Muchas veces se cree que el aislamiento implica que hay contagios. Esto no es así. El aislamiento corresponde a una prevención. Hay burbujas con casos confirmados”, agregó.

La situación de la Vecchioli



Durante la semana pasada se supo que 40 docentes de la EESO N° 429 debieron aislarse después de una plenaria de casi 200 docentes. “Lo que sucedió en la Escuela Vechiolli fue seguir con el ritmo de trabajo en las escuelas. Estaba programado ese encuentro plenario desde hacía 15 días antes. Si bien el jueves 1° hubo anuncios de mayores restricciones a nivel nacional, dentro de las escuelas estas no afectaron y no cambiaron la dinámica de trabajo. Por eso, no hubo cambios”, describió.

“Se dividieron en la burbujas y al día siguiente, tres docentes manifestaron síntomas. Y por eso, se aislaron estas burbujas. La semana pasada se supieron los resultados, que fueron negativo y volvieron a trabajar normalmente”, completó.

