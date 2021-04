Tensa discusión entre El Polaco y Barby Silenzi

A días de comenzar con "La Academia" de "ShowMatch" todas las parejas confirmadas fueron convocadas para hacer las fotos de presentación del programa. Fue cuando El Polaco y Barby Silenzi se encontraron luego de su abrupta ruptura.

El lunes, el músico confirmó la separación, mientras que ella lo desmintió. Pero al terminar la sesión de fotos, salieron juntos del estudio y fueron interceptados por un móvil.

Frente a las cámaras de "Los Ángeles de la Mañana", el referente de la movida tropical y la bailarina protagonizaron un momento de máxima tensión al discutir durante la entrevista.

"Nos vamos juntos, pero estamos separados... como dijo acá el señor", comenzó Barby a modo de chicana, pero El Polaco no quiso responder. "Estoy muy enojada", reconoció. Pero ante la insistencia de la movilera, el artista ratificó: "Estamos separados para siempre".

Luego, ella también lo confirmó y se excusó: "Sí, yo lo quería cuidar un poco, pero como a él le gusta todo este circo...". Después, la discusión subió de tono cuando la mamá de Abril le pidió al intérprete que cuente los motivos de su separación.

"Ella es el amor de mi vida, no sé qué pasó. Nos separamos yo que sé por qué. Cuando no va no va", dijo un poco confuso el ex de Karina "La Princesita". "No no, explicá bien por qué nos separamos, porque sino esto parece una cosa de locos", retrucó Silenzi.

En ese momento, El Polaco demostró su fastidio en medio de la nota y pidió que por favor se terminara la entrevista. Una de las últimas crisis que atravesó la pareja estuvo relacionada con fuertes rumores de una infidelidad del músico hacia Barby e incluso circuló la idea de una tercera en discordia, pero al reconciliarse todos los trascendidos quedaron atrás.