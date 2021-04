La Municipalidad y las vecinales coordinaron acciones para detectar a mayores de 75 años que aún no se vacunaron

Este lunes, en la sede de la Vecinal del barrio Ilolay, el intendente Luis Castellano, junto con funcionarios del gabinete municipal, se reunieron con representantes de las vecinales de nuestra ciudad para comentarles cuál es la situación sanitaria en Rafaela, en el Hospital, y el proceso de vacunación llevado a cabo en conjunto con los gobiernos provincial y nacional, con el objetivo de sumar su colaboración al relevamiento que los equipos municipales realizarán en pos de detectar a personas mayores de 75 años que aún no pudieron vacunarse contra el COVID-19.

"El objetivo es ver si podemos trabajar conjuntamente en un operativo coordinado en el territorio y dialogar con las personas mayores de 75 años que no se han vacunado"; precisó el intendente.

"Necesitamos hacer un rastreo barrio por barrio, manzana por manzana, con datos cruzados porque sabemos que hay personas mayores de 75 años que no se han podido vacunar y van quedando relegadas, siendo personas de riesgo. Queremos trabajar coordinadamente con esas personas y lo queremos hacer junto con ustedes en el territorio porque, además, hay un proceso donde vamos a tener que avanzar con mayor cantidad de testeos, con mayor cantidad de hisopados"; sostuvo el mandatario.



Asimismo, manifestó que “la gran diferencia que tenemos con respecto al año pasado, es que este año todas las actividades están en marcha, incluso los servicios municipales. Entonces, vemos poco margen para que eso vuelva para atrás. La tarea que estamos encarando es mucho más compleja porque no depende tanto de lo que podamos hacer nosotros como Estado, sino lo que cada uno haga por sí mismo. Ahí es donde prima la conciencia individual que lleva a lo social: mantener la distancia, usar el barbijo y cuidarnos”.

Junto al intendente estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Martín Racca; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo.

Multiplicadores del mensaje



Por su parte, Martín Racca les comentó a los vecinalistas que la intención es que “sean multiplicadores de este mensaje en su núcleo familiar y con sus contactos; principalmente, tratar de identificar alguna problemática relacionada a personas mayores de 75 años que aún no han sido vacunadas”.



“De nosotros depende la intensidad que tenga esta segunda ola. Suponemos que la población que ya tuvo COVID-19, en algunos casos, no se contagiará con nuevas cepas; otros sí. Por otra parte, la posibilidad de una reinfección es otro factor porque los que ya tuvieron pueden volver a tener. Lo bueno es que ya tenemos la vacuna, y en este sentido, que haya aparecido una enfermedad nueva y que a menos de un año ya tengamos una vacuna, es inédito porque no pasó nunca en la historia de la medicina”; sostuvo.

Al respecto, Racca indicó: “La única forma de obtener turnos para la vacuna es a través de la página del Gobierno de Santa Fe. No se puede hacer desde lo local. Se sigue el lineamiento del Ministerio de Salud. Se debe cumplir con el protocolo, la distancia, el uso de barbijo y hacer ejercicio de que todos somos positivos. Volvemos a aconsejar que si no es esencial salir de casa, no lo hagamos para no exponernos”.



Por último, el subsecretario de Salud remarcó que “debemos recordar que cualquier persona que presente dos o más síntomas compatibles con coronavirus, debe reportarlo al 107”.



La colaboración es fundamental



Asimismo; Myriam Villafañe señaló: “Con respecto a la línea 107, pedimos a la ciudadanía que denuncie los síntomas relacionados al COVID-19”. Al mismo tiempo recordó que “en la línea 147 se reciben consultas por concurrencia a las escuelas, sobre la burbuja, el distanciamiento, entre otras”.



“Estamos capacitando a las personas que trabajan en el 147 del personal municipal para poder descongestionar la línea del 107 porque lleva muchos minutos decirle a un papá o docente si los síntomas que nos comentan se relacionan o no con el coronavirus. Es importante que sepan cuál es el rol de cada línea al momento de los llamados”; expresó.



La funcionaria comentó que “a partir de hoy comenzamos a intensificar el operativo relacionado a los hisopados, agregamos personal para otorgar turnos de mañana y tarde para poder obtener rápidamente los resultados. En cuanto a la vacunación, estamos llevando adelante el operativo de logística y es importante que los vecinalistas puedan colaborar con los nombres para sumarlos al operativo”.



“Lo fundamental es que se inscriban. Pero si la persona no se puede trasladar o nunca fue a un Centro de Salud, no la vamos a encontrar. Por eso, en el rastreo inmediato podemos armar el operativo en el barrio ya que contamos con las vacunas en Rafaela”; sostuvo.



Acompañamiento

Finalmente, Marcelo Lombardo expresó: “Veníamos haciendo un acompañamiento en los Centros Tecnológicos Barriales para que las personas que tenían dificultad para inscribirse pudieran hacerlo, en el horario de 9:00 a 12:00, en los barrios Italia, 2 de Abril, Fátima, Barranquitas, Zazpe, Güemes y Jardín. También los invitamos para que se acerquen a la Oficina de Vecinales para ayudarlos con el tema de la documentación rápida”.



“En ese marco, consideramos que las vecinales son socias fundamentales porque tienen un rol muy importante ya que son referentes barriales. Esto nos permite tomar contacto con los vecinos. Necesitamos que nos ayuden a un trabajo permanente de concientización sobre los cuidados individuales”; finalizó.

También estuvieron el subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Kujawinski; la coordinadora del área Vecinales, Vanesa Macagno; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande; y vecinalistas.