Denuncian fumigaciones clandestinas en Estación Clucellas

A pesar de esto, desde el municipio no le brindaron respuesta alguna, según manifiesta en el texto presentada al intendente, la cual derivaría en una acción penal, según manifestaron los damnificados que son representados por el Dr. Rafael Colombo.

Los hechos

Desde febrero del año 2013, vivimos en nuestro domicilio de calle 25 de mayo 271. Desde aquel entonces hasta la actualidad, la situación que venimos a denunciar es sistemáticamente la misma: todos los años nos fumigan sobre nuestra vivienda y sobre nuestros cuerpos.

En el caso de Fany, la situación es aún más delicada, en razón de que, a partir del año 2015, comenzó a tener convulsiones y debe tomar su medicación por epilepsia. Hace poco tiempo le hicieron unos estudios médicos y sin ir más lejos, se nos explicó que el agravamiento de mí enfermedad puede deberse a estar en contacto (involuntario) con sustancias agrotóxicas, que son fruto de las fumigaciones de las que somos víctimas. Asimismo, a toda nuestra familia nos aparecieron manchas en la piel.

Debo lamentablemente hacer notar, Sr. presidente, que esta situación ha sido comunicada ante usted y otras autoridades públicas, en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta alguna hasta al día de la fecha, colocándonos a nuestra familia en una situación de flagrante abandono y denegación de justicia.

Hartos de esta situación comenzamos a dejar debidamente asentado lo que nos está ocurriendo desde hace años.

La primera comunicación es de fecha 04-01-2021, presentada ante la Comuna, donde denunciamos que nos fumigaron la mañana del 31-12-2020, que llamamos a la Comisaría para que identifiquen al fumigador y constaten lo ocurrido, pero que nos respondieron que estaban viajando a Rafaela, por lo que pedimos que dejen constancia en el libro de guardia a su regreso, y después le solicitamos certificación.

Por su parte, la abogada de la Comuna nos dijo que fuéramos el miércoles siguiente, en razón de que estaría presente el Juez de Faltas. Siguiendo su recomendación, concurrimos el día miércoles 06-01 a entrevistarnos con el Juez Cattani, y nos dijo que iba a ver de hablar con la comuna y productores para ver que solución nos daba.

El día 08-01-2021, sin aviso preventivo y sin ninguna precaución, volvieron a fumigarnos. Como no había viento, vino todo la aspersión y el olor hacia nuestra casa, motivo por el cual fui a hacerme atender al SAMCO, donde le pedí un certificado, a raíz de la irritación en mi vista por la fumigación.

Esa misma mañana del 08-01, volvimos a presentar una nota en la Comuna quejándonos, adjuntamos el certificado médico correspondiente y una boleta de farmacia mostrándoles el costo de los medicamentos que tomo por las convulsiones, todo gracias a los agrotóxicos que tenemos en nuestro cuerpo, y también le pedimos copia de la Ordenanza.

El día 19-01-21, nos envió un mensaje el Juez de Faltas, diciendo por nos acerquemos a la Comuna, ya que estaba el ingeniero agrónomo Motto, que es contratado por la autoridad local, y fuimos a nuevamente a otra entrevista. Estuvimos presentes los firmantes del presente escrito, el Juez y el Ingeniero Motto, quien nos quiso hacer entender que los agrotóxicos usados por productor no eran nocivos para la salud, y que todo está bajo control y que no se estaba infringiendo ninguna norma. Cuando le preguntamos por el líquido que aplica el productor con maquinaria propia al forraje, dijo que eran fertilizantes y no producen daños. También el propio ingeniero reconoció “que se durmieron” (sic) y que todos estos años no hicieron nada para mejorar las cosas, y la solución que nos daba era ver de “colocar unas banderitas” para que señalen el viento y “unos conos para límites”, y a futuro “algunas plantas”.

La Comisión Comunal, en fecha 18-01-21, nos hizo llegar una nota diciendo que iban a buscar una solución, y faltando a la verdad al afirmar que que habían mantenido encuentros periódicos con nosotros - cuando en la reunión fue una sola - y de en representación de la Comisión Comunal no participó ni siquiera el propio presidente comunal.

El día 21-01-2021, volvimos a presentar una nota en la Comuna mostrando nuestra disconformidad con sus acciones y las mentiras del ingeniero Motto (quien hace más de 10 años que está en el cargo).

El día 25-01-2021, presentamos otra nota pidiendo acceso a información pública, que consiste en libro de actas de reuniones de la comisión para corroborar si es cierto como dijeron en su nota, que vienen tratando el tema desde hace varios meses, pero nos negaron el acceso y no contestaron.

El día 07-02-2021, volvieron a fumigar, pero ya no presentamos más notas, ni nada por el estilo, porque nos cansamos de que nos tomen el pelo e incumplan sistemáticamente con sus obligaciones relativas a proteger nuestra salud y el ambiente.

Al día de la fecha, cansados de tanta desidia, anticipamos que vamos a denunciar lo ocurrido en sede penal y luego, en caso de ser necesario, vamos a constituirnos como parte querellante en la investigación que se lleve a cabo, como así también recurrir a la vía civil por medio de una acción de amparo.

Finalmente, queremos señalar que, en caso de modificarse la ordenanza local, la misma debe ser reformada en el marco de un proceso de participación y acceso a la información por parte de todos/as los/as vecinos de la localidad. Es por ello que también aprovechamos la ocasión para recordarle que el marco normativo con rango constitucional y convencional en materia ambiental y de derechos humanos, obliga con precisión a las autoridades de todos los niveles del estado, a realizar reuniones informativas abiertas y audiencias públicas, cuando se debatan asuntos en donde está en riesgo la salud humana de nuestros/as vecinos/as y la integridad de nuestro ambiente, en el contexto del colapsos ecológico que como provincia, país, región y planeta, estamos atravesando. Estas obligaciones no son de libre disponibilidad por parte de las autoridades comunales, siendo su incumplimiento una gravísima violación a las normas aludidas, viciando de nulidad y/o inconstitucionalidad, cualquier reforma normativa o política pública llevada a cabo.