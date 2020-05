🔷 El intendente participó de una videoconferencia con el gobernador

El Intendente Luis Castellano participó durante la mañana de este martes, de una videoconferencia con el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, donde se evaluaron las nuevas excepciones para el desarrollo de actividades económicas. Participaron además más de 100 intendentes y presidentes comunales.

En primer lugar, el gobernador expresó que la provincia “no va a flexibilizar ninguna medida sanitaria; la política de salud sigue siendo la misma. Nuestro deseo es cuidarnos entre todos y tender a mover al máximo la economía”.

Además destacó: “Nosotros tenemos que cuidar la vida de los santafesinos en primer lugar, y a la vez tenemos que ir moviendo la economía, con el menor desplazamiento de la gente. Si tenemos que desplazar gente, la tenemos que cuidar de la mejor manera y evitar las aglomeraciones”.

Perotti enfatizó: “Que no haya contagios es un dato positivo, pero no tiene que hacernos perder de vista que el riesgo está ahí y está latente. Todavía no empezaron los fríos fuertes, vienen las etapas en las que las enfermedades respiratorias son las que marcan la época: los resfríos, las gripes, las neumonías. Y claramente allí hay un potencial para el desarrollo de la enfermedad. Con lo cual tenemos que ser muy cautos. Viene una etapa donde no volvemos a la normalidad y esto hay que tenerlo en claro, nadie vuelve al comercio, a levantar la persiana y abrir la puerta y seguir como estaba antes. Va a seguir con un protocolo y cada uno va a esos lugares con pautas de conducta incorporadas en el cuidado que antes no teníamos”.

Por su parte, el Intendente Castellano consultó sobre la forma en que van a desarrollarse los controles y permisos de las actividades que se pondrán en marcha. Al respecto, el gobernador respondió que el esfuerzo mayor hay que tenerlo en continuar con los controles para verificar si efectivamente se cumplen los protocolos. Y también hay que cuidar que se cumpla con los parámetros en los cuales no se flexibiliza absolutamente nada. Esto es, que se cumpla el distanciamiento en las filas, el uso del barbijo y la cantidad de gente dentro de los negocios”.

“En esta etapa, la conducta de los vecinos es fundamental. Si todo lo que hasta aquí se pudo incorporar en la conducta de cada uno para evitar los contagios, cuidarse de la mejor manera y cuidar al otro, aquí se van a expresar en total magnitud”; aseguró Perotti.

Durante toda la videoconferencia, el gobernador insistió en el distanciamiento, el resguardo de esa distancia también en las filas en cada uno de los negocios es algo que nos va a poner a prueba. Mantener la higiene de las manos, mantener el alcohol en gel cuando no está esa posibilidad, son cosas que vinieron para quedarse y para acompañarnos. Y cada una de las actividades que se va permitiendo volver a realizar pone a prueba la conducta, pone a prueba la conducta del industrial, del comerciante, del prestador de servicio, de cada uno de los trabajadores”.

Controles interprovinciales

Durante la videoconferencia, el gobernador habló a los controles interprovinciales: “Con Chaco y Santiago del Estero, vamos a seguir haciendo esas instancias de control, reforzando también el esquema con Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Añadió que “sin dudas, las instancias de controles también incluyen el seguimiento de los camiones internacionales. Se está tratando de definir una trazabilidad del camión que ingresa”.

Por último, el gobernador de Santa Fe remarcó que “si nos equivocamos en juntar gente, provocamos un daño. Hay medidas que no son simpáticas. Pero lo firmes que seamos ahora, nos va a dar garantías mañana. La conducta de cada uno es clave. De los comerciantes, clientes, gremial empresaria y trabajadores”.