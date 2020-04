🔷 "El gran desafío es cuidar la salud"

El intendente Luis Castellano dialogó mediante videoconferencia con representantes de las instituciones relacionadas a la construcción de nuestra ciudad.

El encuentro virtual fue válido para que el mandatario local, acompañado por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, analice con los representantes de las instituciones relacionadas con la construcción la realidad que atraviesa el sector como producto de la presencia de la pandemia COVID-19.

Durante el diálogo interactivo los participantes hablaron sobre cómo el aislamiento obligatorio afecta irremediablemente a la economía y, a partir del diagnóstico apoyado en estadísticas oficiales puesto sobre la mesa por el Intendente, comenzar a analizar juntos ideas, metodologías que permitan avanzar con respecto a la implementación de protocolos sanitarios preventivos que puedan ponerse en práctica a partir del momento en que se habiliten los trabajos en las obras privadas.

Partiendo de la aceptación mutua de que a partir de la ampliación de las actividades exceptuadas se generará un contexto distinto y metodologías de acción diferentes en todos los ámbitos, se coincidió en que la articulación público-privada se dará en un nuevo escenario en donde todos los actores deberán aportar el mayor de los esfuerzos para enfrentar el desafío.

Desde el Estado local, tanto el Intendente como los secretarios, manifestaron su máxima predisposición a continuar el diálogo fluido y agradecieron la iniciativa por parte de los representantes de instituciones relacionadas con la construcción en el aporte de propuestas a llevar a cabo de manera coordinada.

Estado y privado

Durante la videoconferencia, Luis Castellano les dijo a los representantes de instituciones relacionadas con la construcción que "necesitamos ser muy creativos para ver cómo seguir. Hay una lógica que tenemos que caminar juntos porque no hay una receta. El Estado no puede estar separado del sector privado. Debe estar acordando permanentemente".

El mandatario señaló que el efecto de la pandemia golpeó duro a las arcas del Municipio con una fuerte caída de la recaudación; a la vez que, en su rol de arquitecto, destacó: "Yo, que pertenezco al rubro de la construcción de toda la vida, se me parte el corazón cuando compañeros y compañeras me escriben preguntándome cuándo van a poder empezar a trabajar y, hoy, les tengo que decir que no se puede".

El mandatario local insistió con que, en esta coyuntura sanitaria, desde lo económico "perdemos todos. Pierde la persona, el Estado, pero, por el otro lado, está la salud porque quienes forman parte de este ambiente, cuando se habilite la actividad, van a estar en un nivel de exposición al contagio muy grande".

"Estamos ante un paradigma distinto porque por encima de lo particular está lo general. Hay un gran desafío que es el de cuidar la salud", dijo el titular del Ejecutivo local.