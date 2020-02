🔷 Regional: Una lancha de pasajeros embistió y quebró un kayak

Una pareja de kayakistas vivió un mal trance minutos antes de que se desatara la feroz tormenta del domingo a la tarde cuando fueron embestidos por una lancha de pasajeros que, literalmente, los pasó por encima y rompió la embarcación con su hélice.

Según relataron Pepe y Gabriela, el incidente se produjo minutos antes de que una fuerte tormenta de viento y lluvia se desatara sobre Rosario y gran parte de la región, alrededor de las 18, en el sector del río cercano a Granadero Baigorria.

"Esto fue en Punta Armado, que es la punta norte de la Isla de los Mástiles. Estábamos a 10 o 15 metros de la costa y yo vi que venía una lancha de pasajeros. Cuando volví la mirada ya la tenía encima. Era una lancha con seis o siete pasajeros. En el momento atinamos a tumbar el bote y la lancha nos pasó por encima y destrozó el bote, La hélice nos paso por encima fue como un misil", declaró a Canal 3.

Gabriela, su acompañante, contó otros detalles de la odisea que vivieron en el Paraná: "Esperé que se alejara, la lancha paró y le dije que no se fuera. Me subo a la lancha y el hombre me dijo que venía rápido y que cuando escuchó el rayo se agachó. Es decir, perdió el control de la lancha, eso está claro".

"Es un accidente, pero la hélice es una picadora de carne. Si pusieran una jaula en la zona de la hélice se evitarían muchas muertes. Ese era nuestro miedo", dijo el kayakista. Más allá del gran susto, los deportistas no resultaron heridos.

Fuente: La Capital