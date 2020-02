🚩 Camila Cavallo, la esposa de Mariano Martínez: "¡Así todo el día!"

¡Qué viva el calor!", escribió Mariano Martínez en los comentarios del último posteo de su pareja, Camila Cavallo, quien compartió una foto en topless.



La joven modelo y madre de Alma puso: "Con este calor, para andar todo el día así".



La foto es parte de una producción fotográfica que compartió con Mariano antes del estreno de la ficción del Trece, Separadas.

Ver esta publicación en Instagram Esos abrazos ❤️ @libellestetica ✨ Ph @martintraynor.photo ☝🏻 Una publicación compartida por Camila Cavallo ♈️ (@camilacavallo) el 23 de Ene de 2020 a las 6:23 PST

Hace unos días, la joven compartió un posteo donde se despidió de la lactancia de su hija.

"Se terminó una de las etapas más hermosas de mi vida. Y me pareció interesante hablar de este tema que tanta controversia genera muchas veces con la lactancia. ¿Se es mejor mamá si das el pecho? Yo pienso que no, de ninguna manera. Es cierto que se recomienda por una cuestión de salud dar la teta, ya que aporta nutrientes y defensas que las leches de fórmula no logran igualar. Pero nadie nos cuenta que no nacimos sabiendo por naturaleza cómo dar de mamar a nuestros hijos", comenzó Camila su posteo en Instagram.

Y remarcó: "Hay personas que se les da mas fáciles y otras como yo que tuvimos que tener paciencia y aprender. En los sanatorios y hospitales hay puericultoras que son quienes nos pueden ayudar dándonos tips de cómo hacerlo. Yo tuve que usar pezoneras de lo lastimada que tenía los pezones. Y me enseñaron cómo poner la beba y acomodarle el pezón a la hora de lactar para que deje de hacerlo".

"Si querés dar la teta asesórate con una pueri, porque no nacemos sabiendo, es una práctica que con amor y dedicación se aprende. Yo decidí darle por lo menos hasta los dos años como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y bueno… haciendo un destete respetuoso llegamos a los dos años y 7 meses", aconsejó la mujer del actor.

Ver esta publicación en Instagram Unas 📸 para @libellestetica 💕✨ Una publicación compartida por Camila Cavallo ♈️ (@camilacavallo) el 29 de Ene de 2020 a las 4:07 PST



Fuente: primicia ya