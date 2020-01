🚩 Rocío Oliva y la foto con un joven en Brasil: "Cerré el año bien y lo comienzo mejor"

Rocío Oliva encontró el amor en otro hombre que no es Diego Armando Maradona. Fue hace unos días que la propia rubia confirmó que estaba conociendo a alguien tras varios meses sola.

Ver esta publicación en Instagram 👙2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Una publicación compartida por Rocio! (@rocio_g_oliva) el 4 de Ene de 2020 a las 2:48 PST

"Estoy en una nueva relación, me pude permitir estar con otra persona. Quizás hay personas que les cuesta menos. Pero para mi es más complicado. Me cuesta muchísimo enamorarme. Me siento bien, ahora, en el sentido de que me siento acompañada", dijo Rocío durante su paso por el ciclo "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV).

Ver esta publicación en Instagram 💫 2020 💫 #amigas #anonovo #smile 🥂 #happy2020 Una publicación compartida por Rocio! (@rocio_g_oliva) el 1 de Ene de 2020 a las 2:54 PST

Lo cierto es que la futbolista se encuentra descansando en las playas de Arraial do Cabo, Río de Janeiro, Brasil y subió a Instagram una foto junto a un joven que sería su pareja.

"Cerré el año bien y lo comienzo mejor!!", expresó Oliva en el posteo junto al hombre, dando muestra del gran momento que pasa a nivel personal.

¿Romance blanqueado?

Ver esta publicación en Instagram Cerré el año bien y lo comienzo mejor!! Una publicación compartida por Rocio! (@rocio_g_oliva) el 6 de Ene de 2020 a las 6:53 PST

