🔷 El Municipio prestará servicios diferenciados en Año Nuevo

Ciudad 27 de diciembre de 2019 Diario Primicia Por

El martes 31 de diciembre, la atención al público en el Edificio Municipal y oficinas dependientes será normal; no habrá recolección y los minibuses circularán hasta las 20. El miércoles 1º de enero, la recolección será normal y no habrá transporte público. 31 y 1º no se cobrará estacionamiento en la ZEC.