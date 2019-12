🔷 Luis Castellano juró como Intendente de Rafaela

En el marco de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, el intendente Luis Castellano realizó el Acto de Juramento que lo habilita a ejercer en el cargo por el período 2019 – 2023.‚Äč

Luego de la jura, el Intendente brindó un discurso en el que destacó: “Queremos que esta maravillosa ciudad sea aún mejor cuando cumpla 150 años. El 24 de octubre del año 2031 Rafaela va a cumplir un siglo y medio. Queremos llegar a esa fecha siendo la ciudad con la mejor calidad de vida del país. Una ciudad del conocimiento, universitaria, innovadora, sustentable, que le brinde oportunidades a todos, igualitaria, que abra los brazos para que todos puedan estudiar y trabajar”.‚Äč

‚ÄčPara este nuevo período de gobierno expresó que “tenemos por delante un hermoso desafío, pero también una enorme responsabilidad: gobernar y legislar para defender y mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina, siempre poniendo a la persona en el centro de nuestra política y usando nuestros oídos para escuchar y después, comprender. Ese es nuestro norte, siempre lo ha sido y no debemos perderlo nunca”.‚Äč

‚ÄčHaciendo referencia al inicio de su tercer mandato, Castellano expresó sentir “el mismo nerviosismo, las mismas ganas y la misma fuerza para luchar por esta ciudad que amo. Los vecinos y las vecinas de Rafaela me han honrado por tercera vez como Intendente de la ciudad y eso es un gran honor pero una responsabilidad mayúscula”.‚Äč

‚ÄčRecuerdos

Este acontecimiento también lo hizo reflexionar sobre sus comienzos en la vida política: “Me tocó hacer campaña en el 2001. Era muy joven, fuimos concejales con Germán Bottero. Y en el 2001 golpeábamos las puertas y la gente nos cerraba la puerta en la cara. Era la crisis más importante de la política argentina: cinco presidentes en una semana. Empezaba un cambio de época. En esa elección cuando me tocó empezar, el ganador fue el voto en blanco. Es difícil salir de ese importante número de personas que no creían en la política”. ‚Äč

‚Äč“Nunca me voy a olvidar porque desde ese lugar partimos y en ese lugar estamos. Hoy tengo la posibilidad de que esos mismos vecinos y vecinas me den la posibilidad de conducir, por tercera vez, los destinos de la ciudad. Y este es un día muy especial porque debemos celebrar nuestra pequeña democracia y, fundamentalmente, la vitalidad de nuestras instituciones”, remarcó.‚Äč

‚ÄčTambién dijo que “todos los que estamos en este recinto, queremos lo mismo y estamos por voluntad de nuestro pueblo y para ratificar ese compromiso que es el bien común, con este presente pero sobre todo, con la potencia y la ilusión del futuro de esta ciudad que es enorme”.‚Äč

‚ÄčTiempo de diálogo

Siguiendo la misma línea de los conceptos manifestados por el nuevo Presidente de la Nación y el Gobernador de Santa Fe, manifestó que “llega un tiempo en donde el diálogo será lo más importante de todos los días, será central para llevar adelante la gestión y reconstruir puentes para las diferencias políticas que han desgastado relaciones y puesto distancias hasta incluso, con gente amiga y dentro de las familias. El país, la provincia y la ciudad ya no resisten más grietas. Nos unimos entre todos”. ‚Äč

‚Äč“La unidad en la diversidad tiene que pasar de ser un slogan político a una realidad, en la sociedad rafaelina y argentina, pero antes que nadie debemos hacerlo nosotros, los dirigentes políticos porque tenemos responsabilidades que cumplir. ¿No será hora de comenzar a innovar en la política?”, se preguntó el mandatario local.‚Äč

‚ÄčAdemás, comentó que “es una palabra muy escuchada y la llevamos a la tecnología y a las empresas. ¿Por qué no la traemos a la política? ¿No será hora de sorprender a propios y extraños dándose la mano con el supuesto enemigo? Hay que empezar a reflexionar sobre esto porque la política también se hace en cada institución, en cada vecinal, en cada club, en cada sindicato y entidad intermedia. Y el mensaje es igual para todos”. ‚Äč

‚ÄčRafaela primero

“Por eso, hoy los y las convoco, a trabajar por esa Rafaela, en un marco de escucha mutua, de diálogo y de respeto, cada uno defendiendo sus convicciones y su verdad relativa, pero siempre buscando juntos esa verdad superadora y que nos permite lograr los acuerdos que nuestra ciudad necesita. Podremos tener distintas perspectivas sobre los temas que hacen al gobierno municipal, pero nuestra prioridad tiene que ser primero Rafaela, segundo Rafaela y tercero Rafaela”, señaló.‚Äč

‚ÄčPor otro lado, describió la realidad: “Hoy tenemos una ciudad universitaria, productiva, pujante, que puede mirar al futuro y que está bien plantada para hacerlo, pero tenemos enormes preocupaciones y grandes desafíos. El país no vive tiempos sencillos y Rafaela no es ajena. Hay dificultades generales y dolorosas: la desocupación, la inseguridad, la droga, el hambre, la pobreza, el dolor de papás y mamás que no llegan a fin de mes para alimentar a sus hijos, el dolor de filas y filas de jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran”.‚Äč

‚ÄčTambién el dolor “de ver cómo se agrandan día a día los comedores comunitarios, las copas de leche, las instituciones que ayudan, el dolor de mucha gente grande que no puede comprarse un medicamento para su salud. Eso es el hoy”. ‚Äč

‚ÄčTiempos de gestión

Ante las dificultades que se atraviesan, enfatizó: “Son tiempos difíciles, pero son tiempos de gestión, de trabajo, de redoblar esfuerzos y compromiso, de no perder tiempo en discusiones banales que no le importan a nadie. Vayamos a buscar la solución para el que necesita”. ‚Äč

‚Äč“Estoy convencido de que con una Rafaela de pie, con sus instituciones funcionando en un marco de paz, de trabajo, consensos y respetando el legado de nuestros pioneros, podremos hacer nuestro pequeño gran aporte para que Santa Fe y Argentina vuelvan a estar de pie”, declaró Castellano.‚Äč

‚ÄčPor último, agradeció a “todos y a cada uno de los que hicieron posible que hoy asuma mi tercer mandato, a quienes me votaron y no me votaron porque voy a gobernar para todos. Un agradecimiento a las instituciones que se hicieron presentes con sus dirigentes y a mi familia que me sostiene y me banca. Pido a Dios que ilumine nuestro camino”.