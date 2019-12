🔷 Último encuentro del año del Seguila Igual!

El programa municipal acompaña a estudiantes de escuelas secundarias que son mamás y papás para que no abandonen sus estudios.

Este lunes 9 de diciembre se concretó el último encuentro del año del programa municipal Seguila Igual!.Como ocurrió en cada uno de los 8 encuentros anteriores, tuvo lugar en las instalaciones del Jardín Nº1 "Margarita Bochetto".

En esta oportunidad, el taller estuvo coordinado por la Profesora de Arte, Lucía Borgna, quien propuso una dinámica participativa a partir de la construcción de un mandala colectivo, tejido por cada una de las integrantes.

A medida que enlazaban los hilos, las jóvenes expresaban puntos de vista sobre el programa, lo más memorable de esta experiencia, aspectos a sostener y propuestas a incorporar. Previamente, la docente brindó algunas nociones de lo que significa y expresa un mandala tanto a nivel individual y colectivo, como consciente e inconsciente. De este modo, se realizó un balance grupal de manera creativa y divertida.

“Me sentí acompañada todo el año”, “lo mejor fue saber que contábamos con ustedes y que eso no se limitaba a los talleres”, “todo lo que aprendimos para aplicar, tanto en la crianza de nuestros hijos como en nuestras vida”, “el no sentirme sola en mi objetivo de seguir estudiando”, “me siento más fuerte”, “sé que puedo, podemos, porque juntas somos más fuertes”, “de otro modo no hubiera podido”, “gracias”, “gracias”, gracias”; fueron sólo algunas de las frases que más resonaron.

Sin dudas, fue uno de los encuentros más emotivos del año e incluyó muchas sorpresas, como la proyección de un video con momentos memorables y la entrega de diplomas y obsequios a las seis jóvenes que culminaron su educación secundaria, gracias a su paso por el programa. Además, hubo presentes para todas las participantes y, al cierre, se compartió una torta para celebrar el fin de un año sumamente complejo, sobre todo a nivel económico, que pudieron superar juntas.







Estuvo presente la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quien recordó que este, como el resto de los programas del área que encabeza, busca “igualar oportunidades para garantizar el acceso y la continuidad en la educación obligatoria, que es un derecho de todos y todas. Desde el Estado Local tenemos el compromiso de acompañar y apuntalar a quienes más lo necesitan, población que creció muchísimo este año, y además lo hacemos con la impronta que tienen todas nuestras políticas, de manera sostenida, personalizada y priorizando los vínculos humanos. Nos enorgullece que todas esas líneas de acción no sólo se hayan perpetuado sino que hayan crecido a pesar del contexto adverso, y la realización del Seguila Igual! tiene que ver con esta decisión”.

Además, adelantó que los encuentros del Programa se sostendrán durante los meses de verano, con propuestas que tendrán al arte y la expresión como eje, y se llevarán a cabo en el Jardín Municipal Nº 3 Sede Zazpe.

Seguila Igual!

Recordamos que el Seguila Igual! acompaña a estudiantes de escuelas secundarias que son mamás y papás para que no abandonen sus estudios. Lo hace a través de tres líneas de acción: becas, cupos en los jardines municipales y talleres participativos. Comenzó en marzo y, desde entonces, acompañó a alrededor de 40 estudiantes con acceso a becas o cupo en los jardines para sus hijos e hijas, más los talleres participativos que se realizaron todos los meses e incluyeron temáticas de su interés.

Quienes deseen conocer más acerca del programa pueden consultar a la Secretaría de Educación (Sarmiento 550), personalmente o de manera telefónica, al 50 43 33, de lunes a viernes, de 8 a 14.