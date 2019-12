🔷 Murió Santiago Bal a los 83 años

Santiago Bal murió este lunes a los 83 años, luego de estar internado en coma farmacológico y con respirador artificial en el IMAC.



Carmen Barbieri confirmó la noticia en diálogo con Intrusos. Entre llantos, expresó que fue Fede Bal el que la llamó para que vaya a la clínica y cancele una entrevista que tenía pactada con ese programa.

"Lamentablemente, es verdad. Me avisa Fede que se murió. Este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes y el que me dio los disgustos más grandes. Pero es el papá de mi hijo. Ahora sí me dejó para siempre, ya me había dejado una vez", comentó.

"Fede, que es tan centrado en las cosas, 'mamá, esta manera no es vivir. Está entubado por todos lados'", agregó.

El 4 de diciembre, los médicos habían brindado un parte médico. "Cursa shock séptico con fallo multiorgánico, en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación y analgesia. Se encuentra inestable hemodinamicamente, con altos requerimientos de vasopresores, con disfunción renal, continúa con antibiótico, terapia y tratamiento en unidad de terapia intensiva en estado crítico".