🔷 La emotiva historia de la abuela de 80 años que terminó la primaria como abanderada

Adelma Méndez tiene 80 años, vive en Orán, Salta, y acaba de terminar la escuela primaria como abanderada. La mujer, madre de un soldado caído en Islas Malvinas, contó que fue motivada por su familia, compuesta por 7 hijos, 25 nietos y 19 bisnietos, y adelantó que ahora evalúa iniciar la secundaria. "No falté ni un día. Para mí es como salir un rato a distraerme", señaló.

La abuela relató en el programa A Diario (Radio 2) que tomó la decisión de terminar la primaria en marzo de este año, cuando una maestra de la escuela la impulsó para inscribirse en el ciclo lectivo. "Le dije que no. Pero mis hijos me dijeron que fuera. Me decidí y fui. Yo había ido hasta cuarto grado. Soy del chaco salteño, no tenía escuela cerca. Se hizo imposible. Había chicos que iban a caballo o burro. Yo estaba con un grupo de chicas con una familia", indicó.

"No falté ni un día. Formamos un grupo muy lindo con otras señoras, compartimos mate en los recreos, nos ayudamos. Cada una tiene una historia diferente. Una recién aprendió a leer, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela", añadió.

Además, manifestó que a la escuela la llevaron porque se le dificulta caminar porque tiene artrosis. "Está a 20 cuadras la escuela. Un nieto me lleva y me trae todos los días. Él está estudiando el profesorado de educación física", comentó.

Adelma explicó que tenía siete hijos y actualmente tiene cinco, ya que uno falleció por enfermedad y el otro murió en la guerra de Malvinas. "Le hice una carta a Cristina, me contestó y vinieron a hacernos el ADN a toda la familia. Viajé a Malvinas varias veces, la última fue para ver la tumba donde estaba él", expresó.

"Me están animando para hacer la secundaria. Para mí es como salir un rato a distraerme y a compartir con otros", finalizó.