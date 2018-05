Pedofilia: divulgan nombres de dos presuntas víctimas

Un testigo de identidad reservada indicó a la Justicia que dos jugadores profesionales de Independiente fueron víctimas de la red de pedófilos que investiga la fiscalía de Avellaneda, y que tenía como principales damnificados a chicos de las divisiones menores.

Según se reveló en el programa "No todo pasa", que se emite por un canal de transmisiones deportivas, el testigo declaró que los integrantes de la red de pedofilia actuaban "desde hace rato" captando a jugadores de Independiente, sobre todo entre quienes vivían en la pensión del club.

El testigo mencionó que un jugador del actual plantel que conduce Ariel Holan y otro que llegó a Primera División y luego fue transferido habían sido víctimas de los abusadores. Varios medios de comunicación incluso publicaban desde anoche los nombres de las presuntas víctimas. La causa en cuestión se tramita en los tribunales de Avellaneda y la investigación está a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi.

Incluso el declarante involucró al empresario Leonardo Cohen Arazi de haber realizado fiestas con menores del club, una de ellas en 2016, en la que indicó que participó. Según el testigo, esto se había hecho en un restaurante.

Miedo a morir en la cárcel

Cohen Arazi, quien está detenido e imputado en la causa por presuntos abusos a juveniles de las divisiones inferiores de Independiente, aseguró ayer que tiene miedo de morir en la cárcel a raíz de problemas en su salud, a la vez que afirmó que "nunca" estuvo con menores de edad.

"Tengo miedo de morirme en la cárcel por mi salud", dijo Cohen Arazi, quien el pasado 19 de abril debió ser internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora tras sufrir una arritmia cardíaca.

En esa oportunidad el relacionista público sufrió una descompensación, presuntamente por un cuadro de estrés en la cárcel y mala medicación que derivaron en ese cuadro clínico. Al parecer, estos problemas de salud se complicaron, porque a Cohen Arazi le habían colocado tiempo atrás un bypass gástrico.

En diálogo con un programa de televisión desde la cárcel, el detenido declaró: "Pedófilo es el que está con menores de edad y yo nunca estuve con menores de edad. Pagarle a un mayor de edad no es delito y los seis casos que me imputan son mayores de edad".

Después añadió: "Siempre tuve sexo oral y me cuidaba". A la vez desmintió que tenga el virus del HIV, tras lo cual comentó: "Yo no filtré los videos de Juan Cruz Sanz. Mi celular lo tiene la fiscalía y aparte él nunca me pasó ningún video de su intimidad".

En esos videos se ve al periodista consumiendo cocaína y usando un juguete sexual para autosatisfacerse.

Fuente: La Capital