Llegaron los telegramas de despidos a los empleados

Más de 22 trabajadores de la empresa Cincovial S.A que prestan servicio en la cabina de peaje sobre Ruta 11 en Nelson y también en Reconquista, recibieron los telegramas de despido.

Los telegramas rezan: "Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 231 LCT, se le avisa que el 30 de junio del 2018 se producirá la extinción del contrato de trabajo que lo une a esta empresa. Queda usted debidamente notificado.." .

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3 de 9 a 13) Leandro Bond secretario General de SUTRACOVI, explicó que "nosotros estuvimos reunidos con los delegados en Buenos Aires en la sede de Vialidad, hablando de la prórroga que se dio hasta el 30 de junio, ahí nos informaron que habían intimado a las empresas para que manden el pre aviso y se hicieron efectivos. Estamos uy preocupados también por el tema de la indemnización que la empresa había dicho que no le correspondía pagar y Vialidad tampoco, por suerte ahí nos anoticiaron de que las indemnizaciones van a estar al 100 por ciento".

Ante la pregunta del periodista sobre si no hay forma de salvar los puestos de trabajo, Bond manifestó que “es una decisión política tomada, así me respondieron cuando pregunté lo mismo y se te caer por el piso todo lo que uno va a pelear, las ideas que uno tenga porque no te dan margen para discutir nada, no te dan oportunidad. Ya desde agosto del año pasado estábamos diciendo de juntarnos, de hacer una prórroga para reacondicionar el trabajo de estas 200 familias para que no pierdan el trabajo, pero es una decisión política tomada y no se discute".

"Nosotros estamos esperando estos dos meses, vamos a ver lo que conseguimos en el Congreso a ver si Guillermo Dietrich se da cuenta de lo que significa la ruta 11 para Santa Fe", reveló el secretario General de SUTRACOVI que para finalizar deslizó: "La provincia tendría que ponerse los pantalones largos y defender la gente que tiene trabajando en la ruta 11".

Fuente: AgenciaFe