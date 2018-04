Los docentes universitarios realizan un paro de 48 horas

Este jueves los docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica inician un paro por 48 horas en rechazo a la primera oferta paritaria de incremento de sueldos que les realizó el Gobierno Nacional (2% para abril, 2% para junio, 5% para agosto, 6% en septiembre).

"No es posible construir carreras académicas sustentables en el tiempo con salarios miserables; no es posible enseñar, investigar, interactuar de un modo no mercantil con la sociedad con salarios que solo garantizan precarización", explicaron los promotores del reclamo, a través de un folleto que circula en las redes sociales.

Cabe destacar que el pedido de los docentes universitarios mediante los gremios está centrado en la búsqueda de un incremento del 25% para los salarios, con un mínimo de $17.000 para los cargos testigos.

Fuente: Uno Santa Fe