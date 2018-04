El próximo sábado 28 de abril se jugarán los encuentros finales, que definirán Los diferentes posicionamientos, previo al inicio del tradicional Dos Orillas.

Los resultados de CRAR en su visita a Santa Fe Rugby Club:

M-15: SFRC 59 vs CRAR 28

M-16: SFRC 27 vs CRAR 17

M-17: SFRC 45 vs CRAR 26

M-19: SFRC 37 vs CRAR 0