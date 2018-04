Charly contó por qué no confía en Macri: un detalle lo marcó para siempre

Charly participó de la tapa de la última Rolling Stone donde no se privó de hablar de nada, como por ejemplo, su encuentro con Yoko Ono en Buenos Aires en 1998.

Fue allí que salió el tema de su cuentro con Menem, y cómo Yoko Ono lo alentó a visitarlo: "La política es muy importante para dejársela a los políticos", le dijo en su momento.

Una cosa fue llevando a la otra, y después de manifestar su empatía con el presidente patilludo, y de reconocer que Cristina le parecía un poco autoritaria, llegó el turno de Macri, con quien contó una anécdota increíble.

"Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart"

Pero, luego, completó su relato:

"Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: "Alegría y poder". Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: "¿Brindás con agua?". Y me dice: "No quiero perder nunca el control. ¡Andá!"