Secuestran peces en muy mal estado

Este sábado, durante las primeras horas de la madrugada, en el kilómetro 28 de la ruta provincial N° 1 Teófilo Madrejón, a la altura de la localidad de Arroyo Leyes en el departamento La Capital, oficiales y suboficiales de la Policía de Seguridad Vial que ejecutaban operaciones de Prevención Activa con chequeos selectivos de personas y de vehículos, detectaron que el conductor de una camioneta transportaba 200 sábalos con destino a la ciudad de Córdoba capital, sin cumplir con las normas de higiene como la obligatoria cadena de frío para el transporte de sustancias alimenticias de consumo humano, y por ese motivo, le fue secuestrada la totalidad de la carga, y posteriormente, desnaturalizada.

Procedimiento y secuestro



Alrededor de la una de la madrugada, policías de Seguridad Vial, dialogaron con el conductor de una camioneta Ford modelo Ranger con chapa patente AC 005 ZX, el que fue identificado como JCA de 36 años, y que dijo que transportaba 200 sábalos que había comprado a pescadores en la costa santafesina. También admitió que no contaba con la documental exigible para la actividad comercial que desarrolla habitualmente, y además, los policías que revisaron la carga supieron que los pescados estaban en su mayoría fuera de la medida exigida por la ley provincial N° 12.212, que el vehículo no contaba con la necesaria y obligatoria cadena de frío para el transporte de sustancias alimenticias de consumo humano, y las condiciones de salubridad de la caja del vehículo no reunía las condiciones de higiene exigible. Además, fueron labradas las correspondientes actas de procedimiento por la infracción detectada al transportista.



Desnaturalizados



Informaron la novedad sobre la ejecución del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Seguridad Vial, y éstos ordenaron que los 200 sábalos incautados sean entregados en la sección Arroyo Leyes de la Guardia Rural Los Pumas, adonde fueron desnaturalizados, e informaron sobre la naturaleza y el resultado del trabajo policial a los funcionarios de la oficina de Caza y Pesca del Ministerio de la Producción santafesino.

Fuente: Uno Santa Fe