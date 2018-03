Casino de Santa Fe ¿A cuantos despidió?

En horas de la tarde noche de este jueves, empresarios a cargo del Casino de Santa Fe emitieron un comunicado de prensa luego de llevar a cabo la determinación de despedir a 22 empleados.

Al respecto, este viernes en diálogo con el móvil de Línea Abierta (FM 101.3), Luis Tallarico, delegado de los trabajadores sostuvo que "hace unos días la empresa tuvo una reunión con el Concejo pero no llegaron a ningún acuerdo, entonces la empresa toma la determinación de desvincular a 22 personas, eran gente que habían empezado hace poco tiempo, van a arrancar con personas con poca antigüedad y después van a seguir con otro grupo de 28 personas".

"Los directivos de la empresa dijeron que no pueden sostener más esta situación, esperaron 90 días, se pasó el tiempo y no hay ninguna solución", reveló Tallarico y agregó: "Los concejales tendrían que ver por qué motivo no quieren rever este tema por lo cual se pierden los puestos de trabajo".

En el mismo sentido, el representante de los trabajadores manifestó que "la empresa ya anunció que eran 150 en total (los trabajadores que van a despedir)" y anunció que presentarán "todos los papeles correspondientes en el Ministerio de Trabajo para pedir una conciliación obligatoria y pedir que reintegren a esta gente en los puestos de trabajo".

Por su parte, la secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Andrea Valsagna, reveló que "la noticia nos sorprendió, porque sabíamos que estaban en conversaciones en el Concejo con la empresa para poder tener una solución, nosotros no queremos que se pierdan empleos en la ciudad, al contrario, estamos trabajando muy fuerte para que haya más opciones en la ciudad así que esperamos que tengan una pronta solución".

Para finaliza, la funcionaria dejó en claro que aumentar el DREI “no fue una decisión del Ejecutivo, fue una decisión del Concejo".



Comunicado textual del Casino de Santa Fe:

"Casino Santa Fe informa a la comunidad que luego de 90 días desde la sanción de la ordenanza no vetada que aumenta en forma arbitraria, desproporcionada e inconstitucional a esta Empresa la Tasa Municipal DREI un 43% fijándola en el 9%, colocándola en pérdida de competencia con los demás Casinos de la Región, incluyendo Paraná 5%, Rosario 6,5%, Victoria 3,5% y habiéndose agotado todas las instancias de dialogo con la totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe y del Departamento Ejecutivo Municipal sin haber encontrado una respuesta razonable a semejante brutal e injustificado incremento , se enfrenta a la dolorosa inevitable e impostergable necesidad de discontinuar áreas improductivas. En esta primera etapa la consecuente desvinculación de 22 empleados y no reposición de otros 28 de su plantilla de personal correspondiente a las áreas de gastronomía y juego así como el cese de funcionamiento al público del Restaurant ALESTE.

Esta desgraciada consecuencia producto de un desmesurado e inexplicable aumento de la presión fiscal en contraposición con la voluntad de las máximas autoridades nacionales para reducirla fue anunciada oportunamente, intentando establecer una mesa de diálogo con los ediles municipales e incluso aportando alternativas que no han sido consideradas.

Informa también que se ha cancelado el plan de inversión que uno de los accionistas tenía dispuesto realizar en terrenos de la ubicación portuaria que hubieran significado más de 400 millones de pesos en inversión para la Ciudad y la generación de 600 puestos de trabajo genuinos y estables, además de los trabajadores de la construcción en la etapa correspondiente.

Esta lamentable situación fue anticipada a todos los niveles de la estructura de dirección política de la Ciudad – legislativa y ejecutiva – sin encontrar respuesta institucional – salvo indiferencia y negación de lo que, inevitablemente, significa un pésimo precedente respecto de la seguridad jurídica indispensable para la confiabilidad de futuras inversiones en Santa Fe.

Solamente se puede invertir, y una vez más reafirmamos nuestra voluntad emprendedora, en la medida que la jurisdicción dicte normas claras y sostenibles en el tiempo.

Casino Puerto Santa Fe es el segundo mayor empleador privado de la ciudad, realizó gratuitamente importantes obras de infraestructura en la misma, es líder en la implementación de generación energías renovables, lleva a cabo el principal programa de RSE, ha realizado innumerables espectáculos gratuitos para los vecinos, es el principal contratante de artistas de la ciudad. Brinda servicios a otras unidades del grupo empresario en el resto del país y del exterior desde la ciudad. Lleva construidos más de 50.000 m2 de primera calidad, hemos sido los principales impulsores del cambio de la zona portuaria abandonada en el lugar que es hoy.

Asumimos el riesgo empresario y estamos dispuestos a reinvertir en la ciudad en la medida que dicha inversión sea valorada".