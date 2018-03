Boletas de la EPE en dos cuotas, pero con incrementos de 100% de un año a otro

Desde Fececo (Federación de Centros Comerciales de la provincia) adelantaron que en el transcurso de esta semana enviarán cartas, tanto a provincia como Nación, solicitando la disminución de la carga impositiva que presentan las boletas de electricidad.

En ese sentido, Adrian Schuck, presidente de Fececo, señaló que las boletas de marzo están llegando con valores "muy elevados" y que en "uno o dos días" se enviará la carta al gobernador, Miguel Lifschitz y también a "las máximas autoridades nacionales", pidiendo, entre otras medidas, reducir Ingresos Brutos e IVA, respectivamente.

Schuck relató además que, como dirigente mercantil, recibe reclamos de toda la provincia por el costo de la energía y que esto se suma a que los comercios en marzo vienen de afrontar dos meses con pocas ventas, en un contexto general de caída de la actividad.

Para ejemplificar agregó que "un kiosco común con dos heladeras está recibiendo boletas de entre 12.000 y 15.000 pesos". Monto que el titular de Fececo calificó como impagable.

Por su parte Roald Báscolo, titular del Centro Industrial y Comercial del Litoral Norte de Reconquista, manifestó que el reclamo por el costo de la electricidad "es el mismo de hace un año, cuando el verano pasado comenzaban a llegar las boletas con los aumentos, tanto de parte de la provincia, como de Nación".

En esa dirección, el comerciante se quejó porque si bien desde este mes las boletas tienen la opción de pago en dos cuotas, lo que está pasando en términos generales es que "el valor de una cuota era la boleta del año pasado por dos meses".

Paralelamente, los comerciantes reconquistenses enfrentan a la vez la intención del municipio local de cobrar un nuevo impuesto a la cartelería y publicidad en un contexto de bajas ventas.

"Nosotros manifestamos que no era momento de nuevos impuestos porque la situación económica no está bien y febrero en particular fue un mes malo para el comercio. Hubo pocos días hábiles, un paro de camioneros, tres días de paro bancario (la gente en Reconquista retira el efectivo de los bancos), además febrero fue el mes con menor cantidad de lluvias de los últimos 30 años. A todo esto debe sumarse que la provincia manifestó su intención de aumentar el impuesto inmobiliario de acuerdo a lo acordado en el Consenso Fiscal con Nación", graficó Báscolo.