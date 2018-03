Quemó a dos hombres, se atrincheró y lo mató la policía

"Si entran, me voy a llevar puestos a dos", le advirtió a su amigo, a través de una videollamada. Estaba atrincherado, drogado y armado. Afuera, los agentes tácticos del grupo Halcón esperaban órdenes. La negociación no conducía a ninguna parte. Antes, presagiaba el desenlace letal. Carlos Esteban González, el Gordo, no pensaba entregarse: había asesinado y prendido fuego a su primo y a un amigo, aparentemente, por una deuda impaga; quizás, un vuelto por un tema de drogas.