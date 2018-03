Bastó el segundo tiempo para que Colón golee a Olimpo

Fue muy clara la diferencia de un tiempo a otro. En 90' minutos se observaron dos equipos, el del primer tiempo que fue superado por su rival y el del segundo que le tiró la chapa y la jerarquía para terminar goleando. Colón mostró las dos caras en el Carminatti y se fue de Bahía Blanca con un sonrisa grande luego de golear al Aurinegro por 3 a 0.

La contundencia para aprovechar el momento justo terminó siendo la clave para sumar tres puntos muy valiosos y meterse nuevamente en zona de clasificación a la Sudamericana al ubicarse en la 7ª posición con 31 unidades.

Colón jugó un flojo primer tiempo y de no mediar la notable intervención de Alexander Domínguez podría estar perdiendo ante Olimpo. A los 16' Emiliano Tellechea quedó mano a mano luego de un error de cálculo de Germán Conti. El mediocampista enfrentó al arquero y remató, pero el ecuatoriano a puro reflejo mandó el balón al córner.







Fue la chance más clara que tuvieron los primeros 45' y fue para el conjunto local que se mostró más ambicioso a la hora de buscar el resultado. El Sabalero continuó padeciendo los problemas de siempre de mitad de cancha hacia adelante.

Sin ideas ni profundidad, apenas tuvo una aproximación a los 19' con un buen centro de Gustavo Toledo y el cabezazo de Javier Correa que se fue por encima del travesaño. Y una más con otro cabezazo de Conti que también se fue por encima del horizontal.

Demasiado poco para un equipo que desea ser protagonista y clasificar a una Copa, ante un rival que está perdiendo la categoría. Lo que agrava aún más el rendimiento del elenco rojinegro. Apenas el buen manejo de Alan Ruiz como para tratar de inquietar en ofensiva, pero sin el acompañamiento de sus otros compañeros que estuvieron en otra sintonía.

Y Olimpo casi lo gana en el final del primer tiempo cuando a los 41' Franco Troyansky remató y el balón pegó en el caño derecho del arco custodiado por Domínguez, aunque dio la sensación que el arquero sabalero lo tenía controlado.







En el segundo tiempo Domínguez mandó a la cancha a Adrián Bastía en lugar de Guanca con la clara intención de recuperar el balón en el medio. Y la variante le dio resultados, dado que Colón estuvo más equilibrado y comenzó a ganar los duelos en la mitad de la cancha.

Fue así que con el correr de los minutos comenzó a jugar en campo rival y tuvo algunas aproximaciones como para convertir. Pero a los 21' aparecería el implacable Javier Correa con una estupenda definición tras un muy buen pase de Bastía. El delantero se acomodó hizo pasar de largo a Cahais y despachó un zurdazo para establecer el 1 a 0.







A partir de allí comenzó otro partido dado que Olimpo comenzó a dejar espacios en defensa y Colón lo aprovechó para sentenciar la historia a los 37' con un pase de Tomás Chancalay y la aparición cuando no del intratable Correa quien empujó el balón a la red.







Pero el partido le tenía reservado la frutilla del postre al Rojinegro quien en tiempo de descuento consumó la goleada con una exquisita definición de Christian Bernardi quien con un toque sutil venció a Carranza luego de que el arquero tapara un disparo de Ruiz.

Probables formaciones

Olimpo: Jorge Carranza; Leandro Lagunza, Renzo Ramírez, Matías Cahais y Nicolás Pantaleone; Emiliano Telechea, Matías Bellocq, Lucas Villarruel y Ezequiel Vidal; Franco Troyansky y Luis Vila.

DT: Christian Bassedas.

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Cristian Guanca, Matías Fritzler, Christian Bernardi y Alan Ruiz; Tomás Chancalay y Javier Correa.

DT: Eduardo Domínguez

Goles: ST 21' Javier Correa (C)

Cambios: ST 0' Adrián Bastía x Guanca (C), 22' Franco García x Troyansky (O), 23' Ezequiel Fornari x Vidal (O), 28' Ramón Lentini x Vila (O), 38' Marcelo Estigarribia x Chancalay (C), 42' Diego Vera x Correa (C)

Amonestados: Ramírez, Ortiz, Bellocq, Tellechea

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Roberto Carminatti.

Hora de inicio: 17.

Televisa: TNT Sports.