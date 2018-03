Se detectaron 10 conductores con alcoholemia positiva durante el fin de semana

Se retuvieron 16 motos, en tres ocasiones que eran conducidas por menores de edad. Además, en los controles de alcoholemia se encontraron 10 casos de alcoholemia positiva y un conductor que transitaba en contramano, motivo por el cual se procedió a la retención preventiva de las licencias de conducir.

Cabe destacar que los trabajos se desarrollaron en aquellos lugares donde se detectan mayores problemáticas en la transgresión de normas de tránsito como el no uso del casco, circular en moto sin luces, caño de escape no reglamentario, velocidades no permitidas, entre otras.

También, los operativos tuvieron como finalidad impedir las picadas que se realizan en algunos sectores de la ciudad para preservar la integridad física de las personas.