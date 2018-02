Fue a pedir un préstamo y encontró $100 mil en una cartera: los devolvió

Un joven peluquero encontró una cartera con 100 mil pesos y se la devolvió a su dueña.

La emotiva historia se dio en la localidad de Recreo, cuando Sebastán, un muchacho de 26 años, fue al banco a averiguar condiciones para sacar un préstamo.

Según cuenta, cuando estaba por levantarse para irse del lugar notó que en la silla contigua había un bolso. Al verlo lo abrió y encontró algo que nunca había visto en su vida: 100 mil pesos.

"Con mucho miedo lo cerré y me fui hacia la puerta del banco a buscar a la mujer que habían atendido delante mío”, contó.

El joven se topó con la dueña del bolso en la puerta del banco. La mujer había retrocedido sobre sus pasos, desesperada, al darse cuenta del costoso olvido. "La miré y le pregunté si se había olvidado algo. Me respondió que sí. Saqué el bolso y se lo di. Ella me abrazó y me dijo “gracias, m’hijo”, afirmó Sebastián.

Sobre el final de su relato, el joven dijo que la mujer le ofreció recompensa por la buena acción de buscarla para devolverle el dinero: "No acepté porque hice lo que era éticamente correcto".

