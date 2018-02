Escuchó ruidos, se levantó de la cama y se encontró "cara a cara" con un ladrón

Como hacía mucho calor con mi hija de 14 años dormimos las dos en mi pieza con el aire acondicionado. A eso de las 7 de la mañana escucho ruidos en la cocina. Me levanto porque pensé que mis mascotas estaban haciendo lío y cuando abro la puerta del dormitorio, me encuentro de frente con un desconocido que tenía un cuchillo en la mano", comenzó narrando Carolina, la santafesina que vivió momentos de horror este martes por la mañana en su casa de barrio Sur.

El relato bien podría ser el guión de una película de terror pero, lamentablemente, nada tiene que ver con la ficción cinematográfica, y en Santa Fe se convirtió en el "libreto" de la mismísima realidad que se vive a diario.

Carolina vive con un hija de 14 años en una casa que alquila en Jujuy al 3100. Esta mañana vivió el momento más desagradable de su vida. Un delincuente ingresó a su hogar, la amenazó a ella y a su pequeña hija, le "dio vuelta" la casa, se llevó dinero y pertenencias. Por último, las encerró en una pieza, pidió un taxi y se fue con todo lo robado en una valija y una mochila. Sí, leyeron bien: llamó un taxi y se fue como "Pancho por su casa" con una impunidad que estremece.

Carolina continuó narrando lo sucedido tras encontrarse con el delincuente: "Automáticamente entro nuevamente a la pieza y abrazo fuerte a mi hija. A los segundos, ingresa al cuarto el hombre y empieza a pedirme dinero, diciéndome que nos quedemos tranquilas que él solamente estaba robando y que no nos iba a lastimar".

Según recordó la mujer, el ladrón era un joven de aproximadamente 26, 27 años, que vestía jean, remera y gorrita. "Me batieron que acá hay plata", recapituló Carolina en relación a lo que gritaba de forma constante el delincuente. "Junté todo lo que tenía a disposición, algo así como 5 mil pesos destinados a pagar cuentas, más unos ahorros de mi hija en dólares", sostuvo.

La víctima del robo le contó a UNO Santa Fe que el hombre entró a la vivienda por el patio trasero lindero al predio del colegio San Cayetano. Luego rompió una reja de la ventana de la pieza de mi hija e ingresó.

"Una hora estuvo dentro de mi hogar con el cuchillo en mano revisando todo y amenazándonos. Inclusive trató de sacar a martillazos de la pared un televisor. Los vecinos escucharon los ruidos pero por el horario imaginaron que era yo que estaba arreglando algo", subrayó Carolina.



Inaudito final

"Cuando terminó de dar vuelta toda la casa, me pidió que llamara un taxi para irse. De los nervios que tenía no supe cómo reaccionar y mi hija le marcó el número. Ahí nos pidió los teléfonos celulares, nos encerró en la pieza, nos pidió que no salgamos. Bajó, esperó que el taxi toque bocina y se fue con las llaves de mi casa junto a una valija y a una mochila llena de pertenencias nuestras", indicó la víctima del robo y finalizó su terrorífico relato: "Luego de media hora salí de la pieza, llamé al 911 y también a la agencia de taxis que pidió para irse de mi casa".



Las horas posteriores al episodio ya son materia de investigación para la policía santafesina. Sabido es para los investigadores que el taxi que tomó el delincuente en la puerta de la casa que robó, lo terminó llevando hasta el frente de la cancha de Colón, minutos después de las 8. Ese sector, el de la plazoleta Danilo Villaverde, posee cámaras de videovigilancia. Ya entrevistado el taxista que tomó el pasaje, más las imágenes de las cámaras, los datos que se tienen son contundentes en relación al episodio delictivo.

Fuente: Uno Santa Fe