Rafaela sigue apostando al uso de energías renovables

La Municipalidad de Rafaela realiza una devolución económica del 30 por ciento del total del equipo a todos aquellos ciudadanos que deseen colocar colectores solares en sus hogares. Además, es un requisito que las instalaciones y mantenimiento de los dispositivos se hagan por parte de personas capacitadas mediante cursos competentes registradas en el municipio. Hasta el momento se concretaron algunas devoluciones y otras están en trámite. La ordenanza estipula 100 beneficiarios en total.

La instalación de colectores solares tiene como marco legal la Ordenanza N° 4826 que promociona el uso de energías renovables en la ciudad ya que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y reemplaza a otros tipos de energías como el gas, fósiles, petróleo, que se pueden agotar.

El Intendente ratificó el compromiso con el uso de las energías renovables, esta acción también permite la capacitación y la generación de empleo verde, y muestra el gran compromiso de la gestión por esto.

Ahorro energético y cuidado del ambiente

El primer domicilio fue el de Leandro Pastore en barrio Amancay quien estaba esperando a los funcionarios junto a su esposa Mariela y su hija Giuliana, quien expresó: "En mi casa colocamos el colector solar para ahorrar energía y cuidar el medio ambiente. Mi papá se contactó con el Instituto para el Desarrollo Sustentable y colocamos el aparato. Ahora tenemos agua caliente de una forma sustentable utilizando la energía del sol. Esto nos permite ahorrar electricidad, la diferencia es muy notable en lo que pagamos en la factura".

Después fue el turno de Griselda Manzanares, de Los Nogales. Su caso es particular porque el colector solar lo utiliza tanto para su casa como para su peluquería: Mi marido se decidió a colocarlo. Pasó por un negocio, lo vio y preguntó. Como no tenemos gas, entonces decidimos ponerlo para probar".

"Nos dijeron que si hacíamos todos los trámites y rellenábamos las planillas, la Municipalidad reintegra el dinero que uno paga para colocar el colector solar. Hice todo como me dijeron, presenté los papeles en el Municipio y, en menos de un mes, me llamaron para verificar e inspeccionar el equipo. A los 20 días me entregaron el cheque con el reintegro", agregó.

También contó que "el agua sale bien fuerte y caliente, tanto en mi casa como en la peluquería. En la factura de la luz ya me di cuenta que tengo que pagar menos. Es algo ecológico y no cuesta más que el aparato y hacerlo colocar. Esto me permite reducir lo que pago por luz y gas. Estoy muy feliz con la decisión que tomé".