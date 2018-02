Los cambios en los planes ponen en pie de guerra al Gobierno y los movimientos sociales

El Gobierno nacional anunció un profundo cambio en el sistema de planes de sociales y con eso puso a las organizaciones en alerta. Esto ocurre días después de que agrupaciones como la CCC, Barrios de Pie y CTEP se sumaran a la marcha convocada por Hugo Moyano en la 9 de Julio.

Según publicó el diario Clarín, el Gobierno nacional eliminará los planes "Argentina Trabaja", "Desde el Barrio" y "Ellas Hacen" y los unificará en otro, llamado "Hacemos Futuro". Entre sus lineamientos, la flamante iniciativa establecerá que “a los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria”.

En un comunicado, la cartera que conduce Carolina Stanley explicó que "la reformulación de los planes busca que todas las personas que hoy son beneficiarias de los programas cumplan con tres contraprestaciones: actualización de datos, terminalidad educativa y formación integral". "El objetivo de rediseñar los programas es contribuir a que la población más vulnerable tenga las herramientas y conocimientos para alcanzar una autonomía económica progresiva", justificaron desde el ministerio.

Fuentes de la cartera de Desarrollo Social añadieron a El Destape que se va a pedir a los actuales beneficiarios que no tienen estudios, que los culminen y prometieron que "no es que el que no lo hace, se cae". Consultado por la reacción de las organizaciones, afirmó: "No tienen mucho margen. Ellos quieren lo mismo... se supone".

Sin embargo, desde los movimientos sociales expresaron su malestar y deslizaron que puede haber conflicto por esta iniciativa, ya que, aseguran, se esconde desarticular la organización social y antagonizar la política educativa con la laboral.

"Esto es un vuelto, un apriete concreto post marcha del 21 de febrero. Movimos muchísimos compañeros que repudian la política económica del Gobierno", evaluó a El Destape el coordinador general de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, uno de los dirigentes sociales que estuvieron en el palco del acto en la 9 de Julio.

"La gente en muchos casos está sobrecapacitada, hay muchos conocimientos de oficio y falta trabajo", agregó Menéndez. Además, en esa línea se expresó el diputado nacional (PPV) y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso: "El gobierno está empecinado en destruir el trabajo y a los trabajadores. Creen que la pobreza es un problema de instrucción. Nosotros creemos que el mejor ordenador social es el trabajo y es justamente lo que viene a destruir este gobierno".

Estos movimientos anticipan lo que puede ser una respuesta en las calles de parte de los movimientos sociales. "Seguramente" habrá alguna reacción callejera, afirmó Menéndez. Grosso, por su parte, aclaró que "eso se decide en conjunto con todas las organizaciones. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización".