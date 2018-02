Quieren crear una agencia de control para la EPE y las cooperativas eléctricas

Las asociaciones de usuarios y consumidores de Santa Fe demandan desde hace años la creación de un ente de control sobre la prestación del servicio eléctrico en la provincia. Desde el año pasado la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe viene trabajando en un proyecto para darle un marco regulatorio al sistema eléctrico en la provincia y ese trabajo está en sus últimos pasos.

En diálogo con UNO Santa Fe, la secretaria de Energía, Verónica Geese, anticipó que la idea es presentar el proyecto en la Legislatura antes del 1 de mayo, la fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. "Estamos trabajando en estos días en el marco regulatorio y pensamos presentar (antes de esa fecha), por lo menos la parte que refiere a la creación de una agencia de control tanto de la EPE como de las cooperativas", aseguró.

Al ser consultada sobre cuáles son los ejes de control que quiere ejercer el Estado sobre la EPE y las cooperativas, Geese explicó: "Sobre todo el tema de las tarifas y calidad del servicio porque esas son las cuestiones que más reclama la gente y sobre las que hay que tener una legislación en este momento. Solo cuatro provincias no tienen un marco regulatorio. Algo que me indicó el gobernador es que Santa Fe tiene que estar al tope de gama respecto a todos los tipos de energía y uno es este".



"No podemos seguir sin tener un marco regulatorio. Es un tema complejo que nos llevó mucho tiempo pero que lo analizamos con todos los sectores como la federación de cooperativas, con las cooperativas, con los gremios, con la EPE. Así que de esas reuniones y de todo ese trabajo conjunto sale este proyecto. Vamos a ver si lo podemos presentar antes del 1 de mayo", insistió.



Ante la pregunta de quién estaría a la cabeza de ese control, Geese respondió: "Habría una agencia técnica de control que estaría bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Energía pero con la autonomía necesaria, como si fuera un ente. Nosotros no tenemos nada en contra de la palabra ente pero sí contra la estructura que demanda un ente. No queremos generar otra mega estructura para hacer este control. Entendemos que con una agencia técnica el control y las ecuaciones de fijación y de aumento de tarifas y de control estarían controladas".



Las dudas surgen a partir de la independencia que podría tener esa agencia de control si está bajo la órbita del Ejecutivo provincial. En la Legislatura santafesina muchas veces se pidió la creación de un ente de control que permita regular tanto las tarifas como la calidad del servicio y siempre se pensó en un modelo superador del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), que generalmente no consigue resultados concretos a la hora de frenar o moderar los aumentos tarifarios.



Geese, al ser consultada sobre la independencia política que tendrá la agencia de control que estará bajo su órbita, respondió: "Las personas que formarían parte no serían del poder político, sino como en el Enargás que se termina definiendo en ternas concursadas".



Pero ante la repregunta de si sería el Poder Legislativo el encargado de controlar y aprobar esos concursos de ternas, Geese dijo que "son cuestiones que forman parte del proyecto" y que recién se develarán cuando la iniciativa se presente formalmente.



Tarifa única

Pero además, la funcionaria dijo que en la iniciativa va a estar "contemplada la tarifa única para que todos los santafesinos puedan pagar lo mismo". Según Geese, "hoy no es así porque las cooperativas cobran un precio diferente al de la EPE y al gobernador no le interesa que haya ciudadanos de primera y de segunda. Por eso la indicación fue generar un marco regulatorio que contemple un fondo compensador para ir hacia la tarifa única y que todos los santafesinos paguemos la misma tarifa".

Hoy Santa Fe no tiene marco regulatorio. "La EPE sí lo tiene porque es la ley de conformación de la Empresa Provincial de la Energía, pero el resto del sistema que son las cooperativas y que atienden al 10 por ciento de la población y del consumo de energía no lo tienen", aclaró.

"Hoy el Poder Ejecutivo no tiene ningún control sobre esas cooperativas porque el poder concedente son las municipalidades. Además, para poder generar estas herramientas como el fondo compensador para ir hacia una tarifa única necesitamos desde la provincia ser el poder concedente y la autoridad regulatoria. Hoy cuando la gente nos cuenta de los problemas que tienen con su cooperativa nosotros no le podemos dar ninguna respuesta porque no somos el poder concedente y por lo tanto no podemos ordenarle nada a la cooperativa", concluyó.

Fuente: Uno Santa Fe