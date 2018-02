La actriz más hot de 'La Casa de Papel' revela algo insólito

“Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: diez jóvenes guapos, con trabajo, dinero y fama, imagínese. Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba”. declaró Úrsula en 2016 haciendo referencia a una serie llamada "Física y Química" que se emitió por el canal español Antena 3 de 2008 a 2011. Sus palabras causaron un enorme revuelo en España y fueron desmentidas por varios miembros del elenco, en especial por las mujeres. Tiempo después Úrsula pudo explicar que había sido sacada de contexto y también dio su opinión al respecto de la polémica:

"Me dio bastante pena porque si esas declaraciones las llega a hacer un hombre no hubiera sido para tanto. De quien recibí más críticas fue de las mujeres. Y eso me dolió. Al final las más machistas son las mujeres. Es impresionante. En vez de pensar: 'Somos almas libres, cada uno que haga con su vida y con su sexualidad lo que quiera', en cuanto pronuncias la palabra 'f**lar' ya es '¡guauuuu!'. Ojalá la gente f**lara más. Y, además, las que lo desmintieron fueron las mujeres. Los chicos de 'Física o química' en ningún momento salieron a decir: 'Eso no es así, no es verdad'. Pero las chicas tuvieron pudor de que alguien pensara que ellas f**laban", reconoce enfadada la joven en una entrevista a la revista Icon.